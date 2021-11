Claudia Sheinbaum ofrece protección al editor de EL UNIVERSAL

Tras la denuncia de amenazas al editor de esta casa editorial, Francisco Reséndiz, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo haberse comunicado con el periodista para manifestarle protección.

"Me comuniqué con Francisco Resendiz @pacoresendiz, para manifestarle nuestra solidaridad y protección. Trabajamos todos los días para que nuestra Ciudad sea un espacio de libertad de expresión y seguridad para las y los periodistas", escribió la mandataria.

Lo anterior fue declarado por la jefa de gobierno de la CDMX después de que la tarde de este sábado, el editor Francisco Reséndiz, denunció que fue víctima de amenazas por su trabajo periodístico.

Claudia Sheinbaum apoyó a Reséndiz

El editor de El Universal denunció que recibió presuntas amenazas por su labor periodística, cuando circulaba por la zona sur de la Ciudad de México (CDMX). Según informa el portal Quadratin.

“Primero, sobre avenida San Fernando, un auto color naranja se me acercó y su conductor comenzó a amenazarme y mentarme la madre; por un momento pensé que era un incidente de tránsito del que no me di cuenta, seguí conduciendo y cruce Insurgentes.

“Unos 100 metros adelante, ya sobre Camino a Santa Teresa, dos autos me cerraron el paso, el naranja de antes y detrás un Mazda color vino que me impidió echarme en reversa”, narró el periodista mexicano.

Francisco Reséndiz narró lo sucedido

Francisco Reséndiz

Durante su relato, el comunicador señaló que de ambos vehículos descendieron varias personas que vio en el estacionamiento donde inició el viaje, una de ellas le dijo que sabía quién era y arremetió contra él:

“Ya se pasaron; le bajas. Eres un puto, te voy a romper la madre, te voy a buscar hasta encontrarte y te voy a matar, te voy a meter de balazos, ya se pasaron, así que bájale con lo que publicas”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.