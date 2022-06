Claudia Sheinbaum da positivo a COVID por segunda ocasión

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que dio positivo a COVID-19. Es la segunda vez que la funcionaria se contagia en lo que va de la pandemia.

A través de sus cuentas de Twitter y Facebook, Sheinbaum señaló esta noche que estará trabajando a distancia. para evitar el contagio a más personas.

"Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", señalan las publiacaciones.

Otro de los gobernadores que dio positivo a la enfermedad en este año ha sido Miguel Barbosa, a través de La Verdad Noticias, se informó que el gobernador de Puebla se encuentra en buen estado de salud y con una oxigenación superior al 90%.

¿Cuándo fue la primera vez que se enfermó Claudia Sheinbaum?

Este 2° contagio se da a conocer tres días después de que Sheinbaum se reuniera con decenas de militantes.

La primera vez que enfermó fue en octubre de 2020, cuando la pandemia tenía seis meses de haber llegado al país de México.

Este segundo contagio se da a conocer tres días después de que Sheinbaum se reuniera con decenas de militantes y simpatizantes de Morena para un mitin en Toluca, Estado de México.

Durante ese encuentro, en el que se habló de “unidad” en el partido, Sheinbaum compartió el escenario con otros aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, en particular, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López.

Te puede interesar: Sheinbaum propone consulta para discutir corridas de toros en la CDMX.

¿Qué dice Claudia Sheinbaum sobre la pandemia de COVID?

La Jefa de Gobierno descartó quinta ola de COVID.

Durante una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno Sheinbaum, descartó la idea de emitir una alerta sanitaria, pese al aumento de contagios confirmados de COVID-19, pues aseguró que lo que realmente importa es que la gran mayoría de la población ya cuenta con su esquema de vacunación completo, pues recalcó que el aumento no está asociado directamente con casos graves u hospitalizaciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!