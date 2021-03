La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este sábado que tienen la capacidad para aplicar la vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores de 65 años que viven en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Gustavo A. Madero en un lapso de dos semanas.

Es importante señalar que tan solo en estas demarcaciones hay más de 855 mil adultos mayores, lo que representa casi el 53 por ciento de este sector poblacional que hay en toda la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum: Tenemos la capacidad para concluir vacunación contra COVID-19

“Estamos hablando de cerca de 500 mil, poquito más 510 mil más o menos entre Gustavo A. Madero e Iztapalapa y en el caso de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez son alrededor de 330 mil, dependiendo, como ustedes saben, tenemos un censo que viene del Instituto Nacional Electoral hasta el 1 de enero de 2021 y esa es nuestra base para calcular el número de vacunas”, dijo.

Vacunación contra COVID-19 en CDMX

Sheinbaum Pardo resaltó que hay coordinación entre el gobierno capitalino y el gobierno federal, pues, recordó que son ellos a través de las Secretarías de Salud y Bienestar los responsables del Plan Nacional de Vacunación y refrendó que seguirán dando todo el apoyo que ellos requieran.

“Sí, sí tenemos capacidad, estoy coordinando, como lo he hecho siempre el programa y se va a volcar a todas las unidades de vacunación todo el gobierno para brindar el mejor servicio”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa de este sábado, la mandataria capitalina también descartó que en la capital pueda utilizarse la vacunación vehicular como lo han hecho en otras entidades, debido a que el esquema que se implementó en la capital ha sido eficiente y ágil, además de que es igual para todos, lo que lo convierte en una gran virtud.

“No, nosotros creemos en el derecho a la salud y el derecho a la salud debe ser igual para todos. No creemos que quien tenga un vehículo deba vacunarse de una manera y quien no de otra, todos debemos tener el mismo acceso el que tiene recurso, el que no tiene recurso”, indicó Claudia Sheinbaum.

Como informamos en La Verdad Noticias, este domingo 28 de marzo el Gobierno de la Ciudad de México dará a conocer cuáles serán las sedes y los días que a los adultos mayores les corresponderá acudir para recibir la vacuna contra COVID-19.

