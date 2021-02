El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó este viernes que la Ciudad de México estará en semáforo naranja la próxima semana.

Como informó La Verdad Noticias, desde el día 15 de febrero, la capital del país se encuentra en dicho color del semáforo epidemiológico luego de estar dos meses en el estrato rojo, esto debido a los niveles de contagio y hospitalización por la emergencia sanitaria de COVID-19.

COVID-19: CDMX recibirá marzo en semáforo naranja

Por su parte, el Gobierno capitalino reanudó la campaña de vacunación contra COVID-19 esta semana, aplicando 200 mil dosis de la inyección Sputnik V, originaria de Rusia. En tanto, las alcaldías donde fueron aplicadas las vacunas a los adultos mayores son Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. El programa durará hasta el 5 de marzo.

Es de mencionar que a nivel República, ya son 183 mil 692 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, de acuerdo con lo expuesto por la Secretaría de Salud el día jueves. Mientras que, en relación a los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 incrementaron a 51 mil 130.

Ciudad de México llega a marzo en semáforo epidemiológico naranja.

De igual forma, Eduardo Clark informó que las personas extranjeras mayores de 60 años que vivan en la Ciudad de México pueden recibir la vacuna contra COVID-19.

Lo anterior lo mencionó tras ser cuestionado debido a que, algunas y algunos que no nacieron en el país, fueron rechazados para recibir las dosis en las alcaldías de la CDMX donde ya se dio y mantiene la campaña de vacunación.

“Queremos disculparnos si hubo personas que no pudieron acceder a la vacuna. Ya modificamos el proceso, en el sentido para verificar los documentos, con el fin de tener claro que las personas (de más de 60 años) son elegibles, no solo extranjeros, sino quienes no tienen una identificación en la alcaldía (…). Todo mundo tiene derecho a vacunarse”, señaló.

