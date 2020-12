Citlalli Hernández da positivo a Covid-19; comenzó con los síntomas

La secretaria general del partido político Morena, Citlalli Hernández, informó hace unas horas a través de las redes sociales que resultó positiva al virus del COVID-19.

“Antier comencé con algunos malestares; hoy me realicé la prueba y me informan que di positivo a COVID-19. Mi saturación de oxígeno está bien y aunque perdí un poco el olfato, estoy optimista. Atenderé responsabilidades desde casa. Cuídense mucho y si pueden, no salgan”, tuiteó.

Hernández exhortó a los ciudadanos a “no bajar la guardia” y a respetar las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de salud para evitar la propagación del virus, como es el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, lavado de manos constante y mantener la sana distancia.

Citlalli Hernández no evitaba el contacto físico con legisladores

Casos de COVID-19 van en aumento en México

Por otro lado, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud (SSa) sobre el coronavirus mejor conocido como COVID-19 en México. Hasta este domingo se registraban un millón 383 mil 434 casos confirmados y 122 mil 426 defunciones por esta enfermedad.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, a través de un comunicado, la dependencia informó que en México existen:

76 mil 429 total de casos activos estimados de COVID-19

145 mil 648 total de casos sospechosos de COVID-19

Por otra parte, la Secretaría de Salud informó que en México se han reportado:

122 mil 426 defunciones por COVID-19

75 por ciento de los casos se ha recuperado de esta enfermedad

La Secretaría de Salud recordó a la población que durante esta temporada es importante permanecer en casa y seguir las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

¿Quién es Citlalli Hernández?

Minerva Citlalli Hernández Mora es una política y activista social mexicana, miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional. Ha sido diputada local, senadora por la Ciudad de México de 2018 a 2020. Y desde el 28 de octubre de 2020 ocupa la Secretaría General de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

