Circula presunto arresto del hijo de Felipe Calderón por posesión de drogas

Circula información sobre un posible arresto en Texas de Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente Felipe Calderón, donde al parecer oficiales del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos complementaron el arresto.

Según la información que circula y que replica el portal de Grupo Fórmula, tal parece que Luis Felipe Calderón Zavala trasladaba droga, en específico 30 kilos de cocaína, motivo por el cual recibiría el pago de 120 mil dólares.

Según los detalles de varios medios locales, todo inició cuando Pablo Ávila, sobrino de un ejecutivo de Deacero y amigo de Luis Felipe, recibió un pago de 60 mil dólares por trasladar los narcóticos, pero fueron detenidos por los oficiales de Estados Unidos.

Medios de comunicación locales, en Texas, informan sobre el arresto del que pudiera ser el hijo mayor del expresidente Felipe Calderón.

Otra de las versiones que circulan en cuanto a la detención del hijo mayor del expresidente de México, Felipe Calderón, es que presuntamente la detención se dio sobre la Avenida Constituyentes con Calle Primera Norte presuntamente bajo influencias del alcohol.

Al parecer Luis Felipe fue trasladado a los separos y jamás dijo nada sobre su identidad, incluso argumentó ser buzo, pagó una multa y lo dejaron ir, reportaron medios locales.

Todo parece indicar que el caso se ha mantenido totalmente en secreto para proteger al hijo del expresidente mexicano y a la empresa Deacero, sin embargo hasta el momento no se ha confirmado nada por las autoridades y el ex mandatario no ha dado declaración alguna.

TE RECOMENDAMOS: Suspension de agua en 30 colonias de Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac en CDMX