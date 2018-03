Circula falsa alerta de 'Megaterremoto' en México

La noticia circula desde hace un par de años, incluso hay una versión en donde incluyen a la UNAM

"El Dr. David Shwartz, presidente de la Asosiación Sismológica de la Universidad de Harvard, lanzó una alerta por la llegada de un mega terremoto que se dará en todo el territorio de América del Norte, esto es, Estados Unidos, México y Canadá. Este fenómeno es conocido como "The Big One" y se da por la acumulación de energía en las placas tectónicas de la Tierra durante un largo tiempo, los sismos que se sienten con regularidad en el planeta se dan por la liberación de dicha energía y el reacomodo de las placas. Como antecedente, los investigadores citan el terremoto de 1700, el cual tuvo una fuerza de 9.2 grados en la escala de Richter y causó varios detrozos. Actualmente la tensión en la falla de San Andrés y la zona de subducción Cascadia, es la misma que se tenía hace 300 años. Por lo mismo, Shwartz advierte que el megaterremoto será en breve y afectará principalmente los territorios de Estados Unidos y México. De hecho, sitúa el fenómeno durante los últimos días de este mes de septiembre, si bien no hay un respaldo general para sus aseveraciones, es recomendable que la población tome las precauciones debidas".

Muchos sitios de la red de dudosa reputacion y en post en las redes sociales estan repitiendo una falsa noticia que se ha vuelto viral, esta nota dice:Aunque se cita a un supuesto científico del Instituto de Geofísica de la, esta información es falsa ya que los sismos no se pueden predecir. De acuerdo con el, hasta ahora no existe algún método o tecnología que logre predecir estos fenómenos. En su momento, mediante su cuenta de Twitter, el Sismológico Nacional compartió información sobre lo que sí se sabe, como las regiones donde han ocurrido grandes sismos. Destacaron que no se pueden predecir, pero que podemos estar preparados para reaccionar adecuadamente cuando ocurra alguno. Por su parte, lade la UNAMque la información que circula en redes sociales sobre la ocurrencia inminente de un gran terremoto en México "es a”. Estos rumores aparecen cada que se presenta un gran temblor en alguna parte del mundo. La última vez que circuló fue endespués del