Cinco muertos en León tras derrame químico en planta de aguas residuales.

Durante la noche de este viernes, cinco personas se reportaron muertas posterior a un derrame químico en la Planta de Tratamiento Municipal perteneciente al Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de León (Sapal), localizada en la zona de tenerías de Santa Crocce.

En el sitio, consecuencia del derrame químico las personas fallecieron por intoxicación, hecho por el que se emitió una alerta en los alrededores de la instalación, ya que fue advertido del peligro de esta sustancia, la cual podría causar afectaciones graves.

La Verdad Noticias informa que el percance fue confirmado a través de un comunicado de Sapal, donde lamentaban los hechos acontecidos y, a su vez, daban las condolencias a los familiares de los trabajadores.

5 muertos tras derrame químico en Sapal de León

En el comunicado, se lee: “El Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de León (Sapal) lamenta profundamente los hechos sucedidos esta noche, que derivaron en la muerte de cinco de nuestros colaboradores en el Módulo de Desbaste de la Planta de Tratamiento Municipal”.

Haciendo hincapié a las normativas que fijan pautas de actuación para unificar criterios en materia políticas de seguridad, el texto dice: “Sapal siempre ha contado con medidas y protocolos de seguridad estrictos y desde el primer momento, enfocamos todo nuestro esfuerzo para el esclarecimiento de lo ocurrido”.

Finalmente, el comunicado de Sapal concluye: “Tomaremos todas las acciones pertinentes para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Acompañamos el dolor de sus familias, a quienes extendemos nuestro apoyo”.

Trascendió que unidades de emergencia de corporaciones diversas acudieron al área para asegurarla. En tanto, autoridades de Protección Civil se encuentran trabajando en el sitio, el cual está bajo restricción pues el químico es altamente peligroso.

Cinco trabajadores de #Sapal murieron en una planta tratadora de aguas residuales en #León, #Guanajuato. pic.twitter.com/JLMjXiBpbb — Periódico AM Noticias (@periodicoam) November 14, 2020

RECOMENDACIÓN: Ponen en riesgo a 150 ancianos por fiesta covid en León, Guanajuato

No obstante, el químico que habría provocado la muerte de los cinco trabajadores, hasta el momento, no se ha dado conocer. Asimismo, el alcalde de León, Héctor López Santillana, no ha dado ninguna postura luego de la tragedia en la planta tratadora de aguas residuales en Guanajuato.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Goméz? Síguenos en Google News y mantente informado.