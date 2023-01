Cinco menores se intoxican con vodka en preparatoria de Nezahualcóyotl

Cinco estudiantes de la preparatoria 12, ubicada en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, fueron atendidos por Atención a Víctimas del gobierno municipal, después de que en redes sociales se difundieran que varios menores estaban intoxicados.

Tras la difusión del video, autoridades municipales comprobaron que los adolescentes, entre los 15 y 17 años de edad, se encontraban bajo los influjos del alcohol.

Una madre de familia denunció como encontró a su hija “nada más reportando el estado en el que estoy encontrando a mi hija y únicamente en la escuela me decían que me la llevara, y me hablaron para decirme que estaba en estado inconveniente”.

“Como pueden ver le dieron de beber vodka aquí algunas amistades”, sentenció.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, Fiesta de Halloween termina con docenas de jóvenes intoxicados. Familiares de las víctimas aseguran que la intoxicación se dio por la aparente ingesta de alimentos y bebidas adulteradas.

Madre de familia denuncia como encontró a su hija

Apoyo de unidades médicas por menores intoxicados en la prepa 12 en #Nezahualcoyotl Valle de Bardagui y avenida Del Valle del Yang - Tse @C5Edomex @SS_Edomex @SEP_mx pic.twitter.com/5WA2Tau99s — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 13, 2023

En el video la mujer reconoce que su hija tomó vodka, “como pueden ver le dieron de beber vodka aquí algunas amistades”.

Hasta el plantel ubicado en Valle de Bardagui y avenida del Valle del Yang-Tse, ante la denuncia en redes, personal de Atención a Víctimas, el área de género de prevención al delito para desarticular cualquier conflicto.

Al comprobar lo sucedido, se indicó que se dará seguimiento con temas de prevención y atención psicológica a las cinco estudiantes.

Te puede interesar: Muere niño por intoxicación con humo de un anafre que puso su madre para el frío

¿Qué hacer cuando se intoxican por alcohol?

La intoxicación por alcohol puede afectar el juicio de una persona.

La intoxicación por alcohol puede afectar el juicio de una persona. Los síntomas después de beber incluyen problemas de dicción, falta de coordinación y cambios de ánimo y de comportamiento. A veces, se puede producir un coma.

La intoxicación por alcohol es una urgencia, así que es importante que sigas las siguientes recomendaciones:

Llama al 911 o al número local de emergencias de inmediato Nunca asumas que la persona dormirá hasta que la intoxicación por alcohol desaparezca. Prepárate para proporcionar información. No dejes sola a la persona inconsciente. Ayuda a una persona que vomita

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram