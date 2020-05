Cifras de muertos en la CDMX por coronavirus es 3 veces mayor

Los reportes de las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) señalan que el número de personas que han sido contagiadas por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, son 8 mil 129 mientras que la cifra de muertos llegan hasta los 696, pero en su último reportaje el diario estadounidense The New York Times apunta que estas cifras podrían ser incluso tres veces más.

Según The New York Times, varios médicos de los hospitales de la CDMX dijeron que el número de contagios y muertes por el coronavirus Covid-19 es superior, de hecho el diario norteamericano escribió que en algunas de las instituciones médicas no hay camas y los pacientes son colocados en el suelo, mientras otros son enviados a buscar espacio en nosocomios menos preparados.

Con respecto esta información las autoridades de la Secretaría de Salud han reiterado en varias ocasiones que la saturación de los hospitales forma parte del escenario de la Fase 3 de la epidemia del coronavirus y aunque es lamentable se trabaja para que esto no se de en toda la CDMX.

Víctimas mortales en la CDMX podrían ser tres veces las cifras oficiales.

Escenario en hospitales de CDMX

Por su parte, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, de Iztapalapa, la doctora Giovanna Ávila, dijo que los médicos viven en dos escenario diferentes del coronavirus Covid-19: “En uno, los pacientes están muriendo o están muy graves y el otro es cuando salimos a la calle y vemos a la gente caminar, despreocupada, viviendo su vida normal”.

Ahora bien, con respecto a las cifras dadas por The New York Times este las obtuvo al tabular datos de 2 mil 500 muertes por el coronavirus y enfermedades respiratorias graves, los cuales al no estar confirmados los médicos solo pueden sospechar que son causados por el Covid-19.

En tanto al número de muertes y contagios que se reportan a diario comparado con el número de las estadísticas finales, las autoridades de la SSA han dicho que estas disparidades entre datos de muertes locales y federales se deben al modelo que utilizan y la temporalidad.

“Los datos completos llegan tarde por lo que la información oportuna no está disponible para comunicar a la población”.

Pese a la información del diario estadounidense, las autoridades de salud mantienen las medidas preventivas para evitar un brote masivo de casos de Covid-19 para así evitar una mayor saturación de hospitales; a partir de este viernes 8 de mayo y hasta el día 20 de mismo mes que se espera el pico máximo de contagios.

Ante este escenario el Gobierno y las autoridades sanitarias han pedido a la población de la CDMX extremar sus precauciones para evitar más contagios.