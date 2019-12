Cierran ductos a empresas que compiten con PEMEX

Las homólogas de Pemex que compiten en el mercado de combustibles en México recibieron un nuevo golpe que afectará su producción, luego de que los ductos les fueran cerrados, según denunció el periódico Reforma en su edición del día de hoy.

De acuerdo con el diario nacional, fue un tribunal el que iliminó la obligación que ya había impulsado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a Pemex, para que cediera la capacidad en sus ductos y terminales de almacenamiento a "la competencia" que quiera vender su propia gasolina o diesel.

Además de echar abajo este acuerdo, la CRE también anuló otro convenio que buscaba regular los precios mayoristas de Pemex Transformación Industrial (Pemex Tri), para evitar que el poder dominante de la paraestatal impidiera la entrada a nuevos proveedores.

Según lo publicado por Reforma, estas medidas, junto con la liberación a la importación de combustibles mediante permisos otorgados de la Secretaría de Energía (Sener), forman parte esencial de la reforma energética que busca abrir el mercado a una mayor competencia en "beneficio" de los consumidores.

No obstantes, según fuentes consultadas por el diario afirman que los permisos de importanción de combustibles han sido detenidos por la Sener desde el pasado octubre.

La eliminación total para que Pemex Logística ceda capacidad en sus ductos y terminales de almacenamiento resultó de un amparo que admitió el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica del 5 de diciembre pasado.



Dicho recurso fue promovido por Pemex Tri contra el Acuerdo A/015/2018 de la CRE. Y la sentencia es inapelable. Con la reforma energética, Pemex Logística debía ofertar a terceros capacidad en su infraestructura, pero sólo en Temporadas Abiertas que define Pemex.

Sin embargo, en otro Acuerdo (A/01/2018), la CRE estableció un trámite ante dicho órgano por el que cualquier empresa que quiera surtir al menos 10 mil barriles diarios a gasolineras que ya no son clientes de Pemex Tri, pueda requerir a Pemex Logística le ceda capacidad en terminales y ductos, haya o no temporada abierta.



El Acuerdo también prohibía a Pemex Logística cobrar a los privados por el uso de su infraestructura más de lo que actualmente le cobra a Pemex Tri. El tribunal colegiado resolvió que la modalidad de "adjudicación directa" de capacidad no está prevista en la Ley de Hidrocarburos y que la CRE no puede crearla mediante un acuerdo administrativo.

Hasta ahora, las Temporadas Abiertas han sido un fracaso, pues casi toda la capacidad en las instalaciones más atractivas sigue reservada para Pemex Tri. La empresa estatal sólo asignó capacidad en Sonora y Baja California a la estadounidense Andeavor.

