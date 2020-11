Cienfuegos no será juzgado por indulgencia de AMLO: Anabel Hernández

Anabel Hernández periodista y escritora, considera que el general Salvador Cienfuegos Zepeda que fue acusado en EU de narcotráfico, ya ha sido exonerado políticamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no habrá justicia en el caso del ex titular de la Defensa Nacional (Sedena).

“Cienfuegos fue regresado a México y está en su casa como un ciudadano libre, luego de que el gobierno de López Obrador gestionara ante EU que fueron desestimados los cuatro cargos de narcotráfico que pesaban contra el general”, señaló.

La Fiscalía General de la República (FGR) participó en el pacto con su homóloga norteamericana y el Departamento de Justicia estadounidense aportara toda evidencia, de modo que el ex titular de la Sedena sea juzgado en México.

Pero la periodista, quien ha revelado el vínculo entre empresarios, capos de la droga y políticos del más alto nivel en casi dos décadas, se mostró escéptica. Pues en la FGR persisten funcionarios, cuya fidelidad corresponde a un grupo de poder fáctico que goza de impunidad en el país y que el mismo AMLO prometió combatir.

Al gestionar el regreso de Cienfuegos, libre de todo cargo y esperar que sea procesado en México, el presidente firmó un pacto con el grupo de poder al que pertenece el general. Donde lo mismo están militares, policías, narcotraficantes, empresarios y políticos.

En entrevista con Vicente Serrano del canal en YouTube Sin Censura, Anabel Hernández planteó que varios casos emblemáticos no se han podido aclarar, a pesar del largo tiempo en que ocurrieron.

Puso como ejemplos la matanza de estudiantes de 1968, el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, del político priista Francisco Ruiz Massieu, la masacre de Acteal en 1997; y el mismo caso Ayotzinapa suscitado hace seis años, cuando Cienfuegos estaba en la Sedena. Todos esos crímenes no han tenido una resolución clara, exitosa y terminada, según la periodista, de modo que no hay confianza en el proceso del general.