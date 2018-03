Cielos nublados de Yucatán pueden provocar cáncer de piel

Redacción Web/Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- José Cerón Espino, director del Centro Dermatológico de Mérida, afirmó que los días nublados son igual de peligrosos para la piel que cuando hay sol. “Esté nublado o soleado la radiación solar está presente y es necesario que, si vas a salir a la calle y te vas a exponer por muchas horas a la intemperie, uses un bloqueador de rayos ultravioleta, aunque supongas que el sol no está presente”, explicó el especialista en entrevista. El especialista explicó que existen tres formarnos de radiación solar: La luz visible que es la que podemos ver, el calor que es la versión infrarroja de la radiación y la que se puede sentir y la radiación ultravioleta que no la sentimos ni vemos. La ultravioleta es la más peligrosa, ya que es la que nos quema y nos hace sentir sus efectos en la noche.

“Cuando los días están nublados la gente cree que porque no ve la luz del sol ni siente calor, suele estar mucho más tiempo expuesta a la radiación ultravioleta”, precisó.