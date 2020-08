Ciclovías emergentes: así cambió el covid-19 la imagen de la CDMX

La Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo y la que más congestión vehicular tiene. Se estima que más de 21 millones de personas se desplazan en auto particular, metro, metrobús, bicicleta, tren ligero y unos pocos a pie en la capital mexicana.

No obstante, la emergencia sanitaria a causa del covid-19 y la reactivación de ciertos sectores económicos ha impulsado los vehículos menores: la bicicleta es el nuevo transporte favorito en la CDMX. Ante esta situación, el gobierno ha puesto en marcha el proyecto ‘Ciclovías Emergentes’, el cual tiene como objetivo principal ampliar la infraestructura ciclista, a fin de reducir la movilidad en transporte público y reducir la posibilidad de contagios por coronavirus.

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México ha precisado que las vías forman parte del Plan de Movilidad Ciclista 2020, Andrés Lajous, el cual ha sido diseñado para mejorar la infraestructura y los servicios en beneficio de los ciclistas.

El citado proyecto abarca 54 kilómetros de un carril confinado al lado de la Línea 1 y 2 del Metrobús, y recorrerá dos de las avenidas más grandes de la ciudad: Insurgentes y Eje 4. Con ello, se conectará el oriente con el poniente y el norte con el sur.

El funcionario ha precisado que las bicicletas son un elemento esencial para reducir no solo la contaminación en la ciudad, sino que permite descongestionar el transporte público y evitar las aglomeraciones. En suma, son una excelente opción para contrarrestar los contagios por coronavirus.

Para promover su uso, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha previsto la instalación de puestos para repartir guías de uso de la bicicleta, así como kits para prevenir contagios de covid-19. De acuerdo con información gubernamental, luego de un mes de haberse implementado este programa el número de ciclistas creció en 132 %. Se estima que hay 4,633 diariamente en la ciudad.

Este programa es un nuevo esfuerzo que emprende el gobierno para fortalecer los medios de transporte alternativo y reducir los índices de contaminación. Ya en 2019 se masificó el uso de patinetes eléctricos en la ciudad.

Según precisa Marina Olivares, editora jefe de Crianza Efectiva en SUPERGUAPAS, los patinetes eléctricos son vehículos menores de fácil transporte, alcanzan hasta los 30 km/h y son bastante ligeros. Además, cuentan con faros y todo lo necesario para la seguridad del conductor. ‘’Gracias a sus características han adquirido gran popularidad en Europa. Actualmente, solo en España, hay más de 20.000 patinetes de uso particular y aproximadamente 5.000 de alquiler’’, manifiesta Olivares.

Si bien este primer esfuerzo no dio los resultados esperados, esta vez los especialistas aguardan que las vías emergentes no se conviertan en temporales, sino que deben convertirse en ciclovías que faciliten el transporte y no generen una demanda de viaje mayor, pues de ello dependerá el éxito de su implementación.