Ciclovía quiebra negocios y divide a la ciudad de SLP

La capital de San Luis Potosí se partió en dos por la construcción de una ciclovía de 1.5 kilómetros sobre el llamado Corredor Cultural Carranza, que comienza desde la Calle Uresti y termina en Alfredo M. Terraza.

Esta frontera coloca de un lado a los locatarios y oficinistas que tienen sus negocios en la avenida Venustiano Carranza y del otro a los ciclistas del Colectivo Movilidad Sostenible que exigen que no violen sus derechos al libre tránsito.

Dicen los comerciantes que es la vía de la “discordia”, y es que es una ciclovía tan larga como 12 canchas de futbol juntas y cuando se camina se observan mantas en las piden ayuda: “Carranza no es para ciclovía, es sinónimo de desempleo e inseguridad, exigimos su reubicación”.

En los últimos 10 meses han cerrado 60 negocios del Corredor Carranza, entre el jardín Tequis y Reforma; los comercios también presentan documentación fiscal sobre la reducción de ventas que alcanza 55 por ciento, en algunos casos.

Un reporte de la Asociación Mexicana de Profesionales inmobiliarios (AMPI) señala que el paso ciclista “no conecta con puntos estratégicos de la ciudad”; se ubica en el carril derecho del paso vehicular, junto a la banqueta, “lo que impide que los autos se estacionen y desincentiva a los clientes para bajarse a comprar”.

"Batallamos para juntar para la renta, esto nos ha afectado negativamente la clientela ya no quiere venir porque no tiene a donde estacionarse y se va a otros puntos, hay cada vez más merma y menos comercio, la gente no viene, señaló Reyes Sánchez, dependiente del café que se ubica a un costado del edificio de cinco niveles que ya se puso en renta.

Por el momento, el ayuntamiento de San Luis Potosí anunció que se analiza la funcionalidad de la ciclovía, para decidir si éstas deben ser intervenidas.

DEFIENDEN TRÁNSITO

Al colectivo Movilidad Sostenible denuncia violación al libre tránsito.

La discusión se da en medio de cifras que colocan a San Luis Potosí en el décimo lugar de ciclistas atropellados al sumar 13 durante el último trimestre de 2021.

Los derechos humanos y a la movilidad deben prevalecer en la toma de decisiones sobre la infraestructura ciclista, señalaron este jueves los integrantes del Colectivo Movilidad Sostenible, respecto al debate de la permanencia o reubicación de la ciclovía de Carranza.

"Existe la posibilidad de que podamos disfrutar de la ciudad, el gobierno municipal tiene que planear estrategias que beneficien a todos. La minoría son los que usan autos, la mayoría somos personas de a pie, peatones, ciclistas", dijo el arquitecto Claudio Aldrete, integrante del colectivo.

En conferencia destacaron que la ciclovía tiene que permanecer inamovible y que se extienda hasta Morales: "es importante ver que este derecho a la movilidad está en un proceso de armonización nacional y obviamente se están haciendo adecuaciones a los gobiernos locales".

TE PUEDE INTERESAR: Don Anselmo logra terminar un reto ciclista a sus 86 años

A CONSULTA

Alcalde del municipio de San Luis Potosí, propondrá una consulta ciudadana.

Enrique Galindo, alcalde del municipio de San Luis Potosí, propondrá una consulta ciudadana para resolver la permanencia o reubicación de la ciclovía; sin embargo, no tiene fecha para que se realice la votación que podría decidir el futuro de los comerciantes y ciclistas.

El alcalde Galindo estaría a favor de la ciclovía, ya que usualmente utiliza la bicicleta como medio de transporte, lo que beneficiaría al Colectivo Movilidad Sostenible, quienes, desde hace años, han buscado más espacios para transitar con sus unidades.

Está situación colocaría a comerciantes y a los ciclistas en una pelea por la vía pública.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram