Chumel le pide a AMLO que rinda cuentas tras “presumir” que tenía la solución a los problemas

El youtuber Chumel Torres armó polémica en redes sociales luego de asegurar que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tenía la solución a todos los problemas, por lo que desde años atrás, cuando “presumía” de saber como afrontarlos.

Por Chumel hizo uso de sus redes sociales para advertirles a los AMLOVERS, que los comentarios en contra del tabasqueño no es una guerra sucia, sino es México pidiéndole cuentas a su Presidente.

“A ver, mijos, por si son nuevos: Andrés Manuel por AÑOS cacareó que tenía la solución a todos los problemas, que él sabía cómo. Años de campaña no dejó de repetirlo. Ahí están las entrevistas. Los tuits. Los videos…No es “guerra sucia”: es México pidiéndole cuentas. Aguántense”, escribió el youtuber en Twitter.

A ver, mijos, por si son nuevos:



Andrés Manuel por AÑOS cacareó que tenía la solución a todos los problemas, que él sabía cómo



Años de campaña no dejó de repetirlo. Ahí están las entrevistas. Los tuits. Los videos



No es “guerra sucia”: es México pidiéndole cuentas. Aguántense. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) September 3, 2019

Sin embargo, el comentario de Chumel no fue aprobado por los usuarios en redes sociales, quienes incluso, señalaron que el también comediante tiene una obsesión por AMLO.

“Yo creo que en realidad estás obsesionado con AMLO. Simplemente no puedes dejar de hablar de el”.

“Además la crítica no es guerra. Ya basta que la gente lo siga sin cuestionar como si fuera religión”.

“Estamos de acuerdo que los@problemas no se solucionan de la noche a la@manana, pero como dices tu.. para que madres abres el hocico más grande que el de un cocodrilo si no vas a poder.. ademas el sabía que los pedos que tenemos como país no se resolverían rápido”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

“Creo que una cosa es política y otra los chairos que no tienen criterio propio, pudieran hacer buena política, pero no!”.

Te puede interesar: AMLO confirma que antes se “espiaba” a todos y lo quisieron seguir haciendo en Palacio Nacional

"No creo que México esté dispuesto a esperar el mismo tiempo para "ver" si se compondrá todo lo destruido".