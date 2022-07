Chumel arremetió contra Sansores por afirmar que tiene fotos íntimas de diputadas

Tras la declaración de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre las pruebas que tiene de fotos íntimas de diputadas del celular de Alejandro Moreno Cárdenas, el influencer Chumel Torres, arremetió contra la mandataria y la comparó con el caso de la youtuber Yosstop.

¿No arrestaron a Yosstop por literalmente lo mismo @LaydaSansores?, escribió en un tuit.

Previamente, la gobernadora afirmó tener pruebas que involucran al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ‘Alito’ Moreno, de haber obtenido fotografías íntimas de diversas diputadas del partido tricolor.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó Sansores a través de un video compartido por el creador de contenido.

¿En qué se relaciona el caso YosStop con Sansores?

Cabe aclarar que la youtuber YosStop pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de posesión y distribución de pornografía infantil; por lo que varias personas en redes sociales afirmaron que el caso de Layda Sansores no es tan diferente que el de YosStop.

Layda Sansores fue duramente criticada por no enviar el material a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues solo informó que tenía pruebas de que Alito Moreno tenía en su poder este delicado material; sin embargo, no denunció el delito.

Por su parte la socióloga Dulce María Sauri dijo en Twitter: “No importa si es mujer gobernadora u hombre; es una autoridad que dice poseer material sensible sobre mujeres que debe, en el caso de que lo tuviere, entregar a la autoridad federal por ser una presunta violación a la intimidad”.

Por otro lado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reprobó la supuesta circulación de fotos íntimas de legisladoras del PRI: “En todo caso, ellas tendrían que denunciar si fueron víctimas de alguna extorsión, abuso o amenaza, pero yo creo que también hay que ser cuidadosos ante los temas personales. Esta bien que se denuncie, pero no estoy de acuerdo en que estén circulando las imágenes en redes sociales”.

Te puede interesar: Alejandro Moreno denuncia a Layda Sansores por violencia política de género.

¿Donde puedo ver a Chumel Torres?

Chumel Torres.

El Pulso de La República, programa informativo informal, sale todos los LUNES y JUEVES a las 8 de la noche en vivo desde el canal de Youtube del creador.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!