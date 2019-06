Chumel Torres APOYA PLAGIO de cultura de México; defiende a Carolina Herrera

El comediante y youtuber mexicano, Chueml Torres, se ha mostrado siempre en contra del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y todo lo que esté relacionado con el tabasqueño; generalmente, la oposición del tabasqueño, se muestra en contra de AMLO a través de redes sociales, específicamente en Twitter.

Esta vez, la titular de Cultura, Alejandra Frausto, envió una carta al director creativo de la Firma Carolina Herrera, en la que solicita "una explicación por el uso de diseños y bordados de pueblos originarios"; el creador, Wes Gordon, aseguró que se trata sólo de un homenaje "a la riqueza cultural mexicana".

Chumel Torres, escribió en su cuenta de Twitter:

"Uta, ya están regañando a Carolina Herrera por inspirarse en México para su nueva colección. ¿No les da hueva vivir encabronades por tode, amigues?"

Uta, ya están regañando a Carolina Herrera por inspirarse en México para su nueva colección.



¿No les da hueva vivir encabronades por tode, amigues? — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) 13 de junio de 2019

Palabras que causaron indignación entre los usuarios de las redes sociales:

"Carolina Herrera es tu ex?"

"Claro que no se requiere "permiso" si es para ti, pero si es para lucrar, no se puede o no se debe,los diseños los hicieron artesanos y no estoy encabronado"

"apropiacion cultural no es un chiste, como tu no tienes cultura, minimizas los plagios"

"Una cosa es inspiración y otra es el plagio."

"Que pedo? A donde va tu comentario bro?"

"Se llama dignidad , perro sin hueso. Algo que tu careces pendejete."

"¿No te da hueva estar encabronado por eso?? Se trata de nuestros artesanos... Ellos dedican horas y horas en elaborar una prenda y mal baratarla... Y que venga una marca a vender en precios elevados que muchos idiotas de este país seguro pagarán. Qué puto asco me dan mecos tu"

"Tu que vas a saber de propiedad industrial ¿verdad?"

"¿Inspirarse? Su "inspiración" le da millones, no estaría mal que reconociera las ideas ajenas y MAS si esas ideas son tan importantes para una comunidad."

"Inspirarse sin avisar y ganando dinero con ello, eso es apropiacion cultural chumi, no es diferente a lo que hizo kors con la sudadera"

"Perdon qué te contradiga, pero no es inspiración, ya que no hizo sus diseños con una pirámide, arqueología o con la catedral, son diseños de artesanos, ahora bien si paga derechos qué copie lo que quiera, digo."