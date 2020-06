Christopher Landau, embajador de EU asegura que “no es oportuno invertir en México”

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México dio de qué hablar este jueves, luego de asegurar que México tiene en sus manos la decisión de atraer inversiones o espantarlas, al mismo tiempo que recalcó que “tampoco es momento oportuno para invertir” en el país ante el panorama “desalentador”.

Durante su participación en el 11 Informe Covid-Industrial de la Concamin, el diplomático aseguró que no se puede decir al mismo tiempo “queremos atraer inversión y capital de otras partes del mundo” y “vamos a cambiar la reglas”.

Al tratar tema de la inversión en México, el embajador indicó “tampoco les puede mentir tampoco les pude decir que es un momento oportuno para invertir en México, si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera, en varios sectores hemos visto cosas preocupantes”.

Christopher Landau resalta el T-MEC

Por otro lado, Christopher Landau recalcó que México es un país soberano que tiene todo el derecho de establecer sus políticas públicas, sin embargo, advirtió que cualquier decisión trae consecuencias por lo que si uno hace cambios que espantes las inversiones no se puede esperar respuestas sorprendentes.

“Para mí sería una tragedia histórica perder esa oportunidad, y esa ventana no va estar abierta mucho tiempo más… corresponde al gobierno mexicano decir si toma el camino de traer inversión o espantar la inversión”, advirtió.

Para mí sería una tragedia histórica perder esa oportunidad, y esa ventana no va estar abierta mucho tiempo más… corresponde al gobierno mexicano decir si toma el camino de traer inversión o espantar la inversión

Por el cambio de reglas, especialmente en el sector energético, no es un bueno momento para invertir en el país, aseguró Landau, aunque reconoció que derivado del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la nación tiene oportunidad de ser un polo de atracción de inversión.

El diplomático sostuvo que la actual administración del gobierno federal ha hechos cambios importantes que preocupan la gobierno estadounidense, añadió que esta situación ha alertado incluso a los inversionistas mexicanos.

Christopher Landau rechaza haber desalentado inversiones

Luego de sus declaraciones durante el 11 Informe Covid-Industrial de la Concamin, el embajador de Estados Unidos se vio envuelto en una gran polémica en redes sociales, por donde fue señalado por desalentar las futuras inversiones en el país.

Horas más tarde, Christopher Landau rechazó a través de sus redes sociales oficiales haber dicho durante dicho foro de Concamin que no es buen momento para invertir en México.

Con la entrada en vigor del TMEC, tenemos una oportunidad dorada para atraer inversión y cadenas de suministro a los tres países de Norteamérica. Ojalá aprovechemos de esta oportunidad para fomentar el crecimiento económico y la prosperidad de nuestra región. ������������ — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 25, 2020

“Se está reportando que yo comentó esta mañana a la Concamin que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Los que dije es que los inversionistas buscan la incertidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”, escribió Christopher Landau en Twitter.