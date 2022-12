Christian von Roehrich cuenta con esta orden de aprehensión por 'cártel inmobiliario'

Christian Von Roehrich, diputado local del Partido Acción Nacional, tiene una orden de aprehensión en su contra.

La orden fue por cometer actos de corrupción en el sector de bienes inmuebles en la alcaldía Benito Juárez durante su gestión como alcalde.

Por eso mismo, en La Verdad Noticias te comentamos que el vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, dijo en un mensaje que el diputado panista no tiene ninguna inmunidad procesal.

Christian von Roehrich y los delitos inmobiliarios

El exdelegado tiene relación con el Cártel inmobiliario y una serie de desvíos de fondos

El exdelegado fue señalado por delitos como uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, tres de sus exfuncionarios fueron detenidos por el mismo delito cuando fue delegado.

“En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christina N no cuenta con inmunidad procesal”, aclaró el vocero.

El vocero, también, solicitó a la ciudadanía que conozca la ubicación del legislador prófugo que pueda brindar información a la institución de la capital, puesto que el diputado no cuenta con inmunidad procesal, anteriormente, otras figuras políticas han asegurado que no habrá impunidad.

También señaló que fueron detenidos Ismael, José y Alejandro, quienes eran funcionarios durante la administración del ahora exdelegado panista.

Mientras tanto, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, y exdelegado de la alcaldía Benito Juárez, acusó que la Fiscalía General de Justicia retoma su cacería en contra de opositores.

Ahora contra quien lleva 4 años junto con su Grupo Parlamentario denunciando este desgobierno. No nos callaremos”, también dio a conocer su solidaridad con Christian von Roehrich.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ex servidor público de la alcaldía Benito Juárez

Investigaciones por corrupción inmobiliaria

El cártel inmobiliario desvió fondos en la alcaldía Benito Juárez

Dentro de las investigaciones por el 'cártel inmobiliario', la Fiscalía General de Justicia de la CDMX averiguó que luego del sismo del 19 de septiembre del año 2017, la delegación Benito Juárez dio 207 millones de pesos a tres empresas que posiblemente eran fantasma.

Dos de los contratos fueron por cantidades exactas y estaban destinados a dos empresas distintas por concepto de arrendamientos de maquinaria para demoliciones y el tercero fue para el mantenimiento de los inmuebles que resultaron dañados tras el sismo.

Sin embargo, la investigación considera que los contratos solo funcionaron para simular el uso correcto de los recursos públicos, pero al final fueron destinados para otros propósitos, también se podría dar aviso a las autoridades federales porque se configurarían los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte de la investigación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!