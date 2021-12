Este domingo por la tarde, fue reportado un choque en una de las carreteras de la entidad federativa de Coahuila, con dirección a Monterrey, Nuevo León, posterior a que se registrara una colisión múltiple en la que se reportaron, al menos, cinco muertos y 15 heridos.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la Guardia Nacional, se notificó que actualmente se registra un cierre de circulación, aproximadamente, en el kilómetro 230+000 de la carretera en Puerto México-Ojo Caliente, mejor conocida como “los chorros”, con dirección a la entidad neolonesa.

“#Atención en #Coahuila se registra cierre de circulación por colisión múltiple aproximadamente en el km 230+000 carretera (2152) Puerto México-Ojo Caliente, mismo tramo, dirección Monterrey”, publicó la Guardia Nacional en Twitter.

Choque en Coahuila provoca uso de vías alternas

De igual manera, se recomendó a la ciudadanía que iban a tomar la citada ruta, mejor optar por la carretera Matehuala-Saltillo, con dirección al tramo Puerto México-entronque La Encanta. Así como mantenerse pendiente de las indicaciones de las autoridades estatales.

La Verdad Noticias informa que, de momento, medios locales han reportado que el choque en carretera en donde se reportan, cuando menos, cinco personas fallecidas fue provocado porque un tráiler, con placas de San Luis Potosí, se quedó sin frenos próximo al túnel Matehuala a Carbonera.

¿Qué fue lo que provocó el choque?

Choque en carretera de Coahuila deja cinco muertos y al menos 15 heridos.

A través de redes sociales se ha divulgado que en el choque se vieron inmiscuidas dos camionetas blancas, las cuales resultaron volcadas a las afueras de la carretera. Ante ello, acudieron elementos de tránsito municipal de Saltillo para empezar a agilizar el tránsito en los alrededores.

Asimismo, elementos de rescate y paramédicos, tanto del municipio de Saltillo como de Arteaga, asistieron al lugar para brindar atención a las personas lesionadas y luego poder proceder al traslado a los hospitales de la zona.

Hasta este momento se habla de que existen menores de edad entre los heridos que fueron llevados a nosocomios de Saltillo; no obstante, las autoridades locales no han otorgado información precisa, ya que no han encontrado identificaciones oficiales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.