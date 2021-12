Choque e incendio en carretera de Tamaulipas deja cuatro muertos y 15 heridos.

Choque e incendio deja cuatro muertos y 15 heridos en carretera de Tamaulipas.

Esta madrugada, un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler en la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, dejó como saldo preliminar cuatro personas calcinadas y 15 heridos. La cabina del tráiler fue consumada en su totalidad por el fuego, mientras que el autobús fue completamente consumido en por las llamas.

El autobús, salió de Tampico con destino a Reynosa y en el kilómetro 132 luego de pasar el punto de revisión de La Coma sufrió el percance al impactarse con el tráiler. Trascendió que el autobús de la compañía Transpais, transportaba cuando menos a 30 personas.

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio de la ciudad de San Fernando para brindar apoyo médico a los pasajeros heridos, varios de los cuales fueron llevados a hospitales para una atención mucho más minuciosa. Luego del percance, el esparcimiento del combustible desató un incendio que en minutos consumió al autobús foráneo.

Algunos pasajeros lograron salir del choque

La Verdad Noticias informa que los pasajeros del autobús lograron salir por sus propios medios, no obstante, no pudieron hacer nada por evitar el fuego que empezaba a consumir las unidades de las cuales no ha establecido su procedencia.

Autoridades de Protección Civil sofocaron las llamas iniciándose por parte de autoridades competentes, la investigación sobre estos desafortunados eventos así como la identificación de los pasajeros.

Mortal accidente en carretera de Tamaulipas

Debido a la posición de las unidades, las autoridades locales esperan despejar el camino en unas horas una vez que finalicen las investigaciones sobre el accidente en la carretera San Fernando-Victoria.

