Chole, la íntima amiga de AMLO que asistió a la toma de protesta en CDMX

Doña Chole, recibió una inesperada invitación a la toma de protesta del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La mujer, recibió la invitación el pasado miércoles 28 de noviembre, a través de una noticia, Soledad López, mejor conocida como Doña Chole, fue invitada a la toma de posesión en la Cámara de Diputados.

La mujer es originaria de Villa de Tepetitán, en Tabasco y es dueña de una papelería de nombre “Priscila” la cual está ubicada justo al frente de la casa donde Andrés Manuel pasó parte de su infancia.

Ahí, se conocieron y se hicieron muy buenos amigos y pese recibir la invitación a menos de una semana del tan esperado evento, Soledad, estuvo presente en un momento tan importante para AMLO y además, ocupó un lugar privilegiado.

“Me siento muy emocionada, alegre, porque de verdad no me lo esperaba. Yo no pensé que me tomara en cuenta. Ya vez, a veces tienen otros compromisos, pero aquí estamos ya en la Ciudad de México” dijo la mujer.