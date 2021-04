Chofer frustra asalto en Torreón, Coahuila lanzando al ladrón del autobús

Los asaltos a transporte público se han convertido en uno de los crímenes mas recurrentes en el centro y norte del país, donde en más de una ocasión personas inocentes resultan heridas o pierden la vida a manos de los criminales.

Cabe mencionar que no siempre se salen con la suya, como sucedió en la ciudad de Coahuila en Torreón, donde el conductor de un camión de pasajeros frustró un asalto al empujar al ladrón desde su autobús cuando este lo amenazó con un arma.

Asaltante es lanzado de un autobús en Torreón

Antes que nada hay que mencionar que este suceso tuvo lugar durante la noche del 30 de marzo, cuando la cámara de seguridad del camión captó el momento en que un pasajero abordó, para sacar una pistola pocos segundos después de sentarse.

Aunque no se puede distinguir mucho la conversación, el conductor le indica al asaltante que no tiene dinero, pues ya había entregado el corte de la ruta en una parada anterior, por lo que no puede entregarle nada.

El asaltante no tomó para nada bien la negativa y comenzó a amenazar al conductor con la pistola que tenía, mientras el conductor mantuvo la calma, hasta que de un momento a otro frenó de golpe la unidad haciendo que el criminal pierda el equilibrio, situación que aprovechó para empujarlo fuera y huir del lugar.

Policía detiene a asaltante de camión

El chofer mantuvo la calma en todo momento y logró sacar al asaltante de la unidad

Recientemente averiguamos en La Verdad Noticias que la noticia volvió a tomar fuerza después de que las autoridades confirmaron la detención del sujeto, siendo el alcalde de la ciudad, Sergio Lara Galván quien confirmó el hecho en sus redes sociales.

Asimismo, no se reveló la identidad del asaltante, pero se confirmó que se trataba de la misma persona después de que el arma que se le incautó tenía las mismas características de la que aparece en el video, el cual se viralizó y fue una gran ayuda para lograr su detención.

