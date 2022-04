Chofer de taxi que dejó a Debanhi Escobar en la carretera niega acoso

Chofer de taxi niega que dejó a Debanhi Escobar en la carretera niega acoso

Juan David, conductor de taxi por aplicación implicado en el caso Debanhi Escobar, ofreció una entrevista para INFO7 de Monterrey en donde rechazó la acusaciones de acoso sexual en contra de la joven estudiante y que ese fuera el motivo por el que se bajó de su automóvil.

El conductor hizo su primera aparición pública tras lo ocurrido la madrugada del 9 de abril en la carretera de Escobedo, Nuevo León, en donde fue vista por última vez la estudiante de Derecho.

Mario Escobar, padre de la fallecida, denunció que su hija fue víctima de acoso por parte del taxista, incluso Mileno reveló un video en el que presuntamente el chofer le tocó el pecho, esto tras recoger a la joven al salir de una fiesta en la quinta Venecia, en un vehículo de la marca KIA.

Chofer de taxi niega acoso a Debanhi Escobar

El chofer de taxi implicado en el caso Debanhi Escobar dio su versión de lo ocurrido

Frente a las cámaras del medio INFO7 de Monterrey, Juan David comprobó que está dado de alta en la plataforma Didi, sin embargo, mostró que su cuenta fue bloqueada por las investigaciones del caso. Asimismo, negó las acusaciones sobre presuntamente haber acosado a Debanhi.

“Yo salí a dar la cara porque ya es una acusación grave de parte del señor (Mario Escobar), que dice que yo la acosé. La Fiscalía ha revisado el caso y no ha encontrado algo para inculparme. Es injusto lo que se dice, de que yo la acosé y que me traté de pasar con ella, es cosa que no, está equivocado”, indicó el chofer de taxi.

El conductor dijo a INFO7 que al llegar al sitio las amigas de la joven la subieron a su automóvil, sin embargo, ellas se fueron en otro vehículo con más personas. Ante la actitud de las jóvenes, asegura el chofer, Debanhi le dijo que eran “malas amigas” porque la habían dejado sola.

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar, reveló algunos audios que grabó durante la madrugada del 9 de abril, día en que desapareció Debanhi



Vea la entrevista completa aquí -> https://t.co/77qXDcKwgM#INFO7Local #INFO7 #Noticias #Debanhi #NuevoLeón pic.twitter.com/MOXQDCnj33 — INFO7 (@info7mty) April 27, 2022

Según, Juan David, la joven hablaba incoherencias y aunque le pidió tanto a ella como a su las amigas el número de su mamá no se lo proporcionaron. Agregó que posteriormente, le pidió que la llevara a otra fiesta, pero de un momento a otro insistió en bajarse del auto y hasta manoteó, razón por la cual dejó que se bajara.

“Donde avancé, antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo, se baja. Ahí es donde yo tomo las fotografías (y) le aviso a su amiga de que se bajó”, indicó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Debanhi?

Su cuerpo sin vida fue hallado en una cisterna del Hotel Nueva Castilla

El cuerpo de Dehanhi Escobar fue hallado en una cisterna en el hotel Nueva Castilla el pasado 21 de abril. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, fue reportada como desaparecida el 9 de abril tras asistir a una fiesta con sus amigas, quienes presuntamente la habrían dejado abandonada. Su cuerpo fue hallado 13 días después de su desaparición, y según el reporte de la Fiscalía de Nuevo la causa de muerte de Debanhi fue por una contusión de cráneo.

