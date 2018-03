Chofer de Cabify lanza patada a mujer| Editor Yucatan 05

La empresa de servicio de transporte privado, Cabify, que se solicita mediante una aplicación móvil, volvió a ser protagonista de un hecho lamentable.

Esta vez, a casi un mes de que a la compañía se le volviera permitir operar en Puebla, uno de sus conductores insultó y pateó a Rosas García, coordinadora de vigilancia del fraccionamiento Vista Alegre.

“Sentí el golpe… me golpea, aquí, en el pecho y me voy hacia atrás y me pego en la cadera; entonces él se va. El joven por el que había venido era una visita, éste ya no se fue con él… dijo: ‘¿Cómo me voy a ir con él? Ya no es confiable’”, declaró Araceli Rosas García, coordinadora de seguridad del Fraccionamiento Vista Alegre, a Puebla Noticias.

La agresión se registró en un video que captó una cámara de vigilancia, el pasado 8 de diciembre. El agresor, quien fue identificado como José Froylan C., conducía un vehículo Chevrolet Sonic con placas de Puebla

Rosas García señaló que el chofer se negó a que le revisarán la cajuela, además de que no llevaba puesta la placa trasera.

Luego del incidente, se reportó a la empresa el accionar del conductor, quien ya fue dado de baja.

“En este momento no hay una postura porque no tenemos información oficial. De nuestro lado sí está dado de baja el conductor, estamos determinando qué sucedió realmente”, dijo un empleado de la empresa a Puebla Noticias.