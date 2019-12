Chihuahua registra gélidas temperaturas hasta menos 11 grados bajo cero

El reforzamiento del Frente Frío número 23, las temperaturas han descendido dramáticamente, esto derivado además de un conjunto de una masa de aire polar.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que en Chihuahua se ha registrado una ligera caída de aguanieve y nieve así como una abrumadora temperatura de 11 grados bajo cero.

TEMPERATURAS EXTREMAS

De igual forma se han registrado algunas precipitaciones las cuales hacen que la sensación térmica sea más congelante. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua ha informado que en la comunidad de El Vergel, municipio de Balleza, la caída de ligeras precipitaciones duró solo algunos minutos.

La CEPC informó que en el municipio de Guachochi también hubo presencia de precipitaciones pero en esta ocasión se ha dado en forma de agua nieve.

Cabe señalar, que pese a las condiciones extremas que se viven en Chihuahua las autoridades no han considerado necesario que se den cierres de carreteras por lo que tráfico permanece con un flujo normal, sin embargo se han dado recomendaciones en caso de circular por esa zona de la entidad, para evitar cualquier incidente.

La dependencia Coordinación Estatal de Protección Civil del estado dio a conocer que la temperatura mínima en el estado has ido de uno -11°Celsis y ocurrió en el punto más alto de la localidad de Cumbres de Majalca, municipio de Chihuahua, siguiendo Janos con -7 °Celsis, Temósachic -5°Celsis, Juárez -1°Celsis, Ascensión -3°Celsis, Madera -3°Celsis, Ocampo -5°Celsis, Delicias -3, Chihuahua -1°Celsis y El Vergel, municipio de Balleza -6.9.

El día sábado los lugares donde se han registrado las temperaturas gélidas más extremas han sido en los Chihuahua: Temósachic, que registró un clima de menos 10.4 grados centígrados (C); Majalca con menos 9.0 grados C y Las Lajas con menos 8.0 grados C pero también en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León.

