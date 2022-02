Chat de Profeco en línea

El chat de profeco es una de las opciones que brinda la dependencia para dar atención y asesoría a todos los consumidores que así lo requieran. Para iniciar un chat debe de contar con los siguientes requisitos: Desactivar el bloqueo de ventanas emergentes.

El chat brinda información sobre los trámites y servicios que se realizan en la Profeco, los domicilios de las Oficinas de la Defensa del Consumidor (ODECO) así como los horarios de atención, así como la asesoría para conoce tus derechos y obligaciones como consumidor, y los mecanismos que ofrece la Profeco para la solución de controversias en materia de consumo.

Si deseas conocer más acerca de que es la profeco y las formas de levantar una queja en línea, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los pasos y los servicios que te pueden brindar.

¿Cómo hacer una queja en el chat de Profeco en línea?

Concilianet es una de las opciones que tiene Profeco para levantar una queja. Este es un módulo de solución de controversias en línea, en el que se desahogan las audiencias de conciliación vía Internet con aquellos proveedores de bienes y servicios que tienen celebrado un convenio de colaboración con la Procuraduría para tal fin. Sigue estos pasos:

Obtén un nombre de usuario y contraseña válidos en el sitio web de la Profeco.

Identifícate.

Captura la queja y adjunta los documentos.

Respuesta de la PROFECO.

Conéctate a Internet y comparece a la audiencia de conciliación.

Cuando la PROFECO haya determinado que es competente para conocer de tu queja, señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación, a la que deberás comparecer a través de Concilianet.

Sexto: Evaluación del servicio.

¿Qué denuncias atiende la Profeco?

Denuncia de la Profeco

Las denuncias que puedes exponer ante Profeco son actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de una porción de la sociedad.

Por ejemplo, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro o si un producto se anuncia usando publicidad engañosa, entre muchos otros casos.

Cuando un proveedor de bienes o servicios afecta tus derechos como consumidor, existen dos formas de emprender acciones en su contra: la denuncia y la queja.

¿Cuáles son los servicios que ofrece la Profeco?

Servicios de la Profeco

Los servicios que podrás encontrar en el sitio web de la Profeco son los siguientes:

Teléfono del Consumidor

Buró Comercial

Monitoreo de Tiendas Virtuales

Presenta tu queja

Dictamen

Arbitraje

Procedimientos por Infracciones a la Ley

Diagnóstico Publicitario (Copy Advice)

Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP)

Registro Público de Contratos de Adhesión

Registro Público de Casas de Empeño (RPCE)

Recuerda que además del chat de Profeco, puedes visitar las oficinas que se encuentran en cada delegación o comunicarte vía telefónica.

