César Duarte goza de absoluta libertad en Estados Unidos

Fue durante una entrevista a Javier Corral Jurado, que mencionó la libertad de la que goza César Duarte. Así mismo, dijo para medios locales que Duarte tiene muchas cuentas pendientes.

“no necesitamos ponerle cola porque la trae muy larga”, dijo Corral para una columna que escribe Carlos Loret de Mola en su espacio de El Universal.

Reclamó la libertad de la que goza Duarte “aunque tiene dos fichas rojas, no le impiden moverse en la Unión Americana. Lo único que no puede es salirse de ella, si no, sería sujeto a detención”.

La razón del privilegio que está gozando, es por qué hizo un trámite migratorio “de carácter personal”, con el que solicitó la residencia, ya que sus hijos son norteamericanos y por ello, está protegido, pero el gobierno federal, está buscando interrumpir ese trámite con la solicitud y proceso de extradición.

“Siempre estamos informados de su paradero, con cierto nivel de precisión y frecuencia” dijo el gobernador de Chihuahua, añadió que actualmente actualmente el gobierno federal y estatal, se encuentran en el proceso de extradición de César Duarte.

“Hemos avanzado en la conformación de la nueva estrategia porque hubo que retomar muchas cosas después de que el anterior gobierno lo que hizo fue protegerlo boicotear las solicitudes presentadas por el gobierno estatal”.

También, mencionó la controversial fotografía de Duarte en la que se le ve tomando una cerveza en algún lugar de Nuevo México.

“A veces nos mandan las fotografías de con quién se reúne con diferentes personas, políticos, ex colaboradores de él fundamentalmente, se reúne con varios de ellos, ex legisladores; esa fotografía no es la más reciente”.

El ex gobernador, siempre ha tratado de evitar que sus colaboradores no hablen con las autoridades.