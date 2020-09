Cesan a maestra por gritar a alumno durante la clase en línea

Luego de que se hiciera viral el video de una clase en línea donde la profesora grita a sus alumnos, en especial a uno cuya cámara no veía prendida, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), informó que separó de su cargo sin goce de sueldo a la maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana.

Julio Gerardo Lozoya Vélez, secretario General de la UJED, mencionó que se realizó una investigación sobre las pruebas presentadas por los afectados, reuniones con estudiantes y representantes de los alumnos, así como la propia maestra señalada, por lo que se determinó la suspensión.

De acuerdo con los videos que circulan la maestra se expresa molesta y con gritos porque algunos estudiantes no tenían la cámara encendida durante la clase.

Maestra cesada por gritar a los alumnos en Durango

“Arreglen sus problemas de cámara, conmigo van a seguir teniendo falta, a la tercera falta yo los doy de baja de mi materia”.

Un alumno intenta hablar y explicar la situación y la docente responde molesta: “¿Qué parte no te queda clara, si no te veo conmigo no estás… ¿Mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate, niño. Apágame tu teléfono, no me interesa. Tienes falta”

Lozoya Vélez explicó que no se permitirán ni tolerarán este tipo de acciones ni por parte de los maestros, ni trabajadores administrativos, ni tampoco por parte de los alumnos.