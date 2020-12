Cerrarán 4 mil 150 gimnasios en CDMX y Edomex

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGYC) anunció el cierre, del 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021, de 4 mil 150 gimnasios y centros deportivos que operan en estas entidades.

Lo anterior fue dado a conocer ante el regreso a semáforo epidemiológico rojo en la Ciudad de México y Estado de México, esto equivale al 32 por ciento de este tipo de establecimientos en el país.

A través de un comunicado se lee: “Para AMEGYC, lo más importante es la salud de las personas por lo que mantiene una estrecha coordinación, asesoría y apoyo con las autoridades sanitarias y el Gobierno de la Ciudad de México, a fin de fomentar la prevención y evitar el incremento de contagios por el Covid-19”.

Hacer deporte trae beneficios para la salud

Los gimnasios permanecerán cerrados hasta nuevo aviso

Sin embargo, la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes dijo se considera una actividad esencial, pues una correcta combinación de actividad física y alimentación es sinónimo de salud, elemento indispensable para enfrentar la pandemia.

“Desde el mes de septiembre AMEGYC estableció en todo momento medidas sanitarias, bajo estrictos protocolos de sanidad para el ingreso tanto en gimnasios como en clubes, basadas en las recomendaciones de las autoridades”, explicó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la industria fitness reafirma la mejor disposición de fomentar la salud de los mexicanos, por lo que refrenda la coordinación con los gobiernos locales, estatales y federales, bajo un esfuerzo conjunto, a fin de favorecer la prevención y enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria.

Es por ello que seguirá las indicaciones ante el anuncio de semáforo rojo por parte de las autoridades.

A continuación, consejos y beneficios de ir al gimnasio:

Ayuda a desconectar: Ir al gimnasio te ayuda a desconectar y a evadirte de la rutina del día a día. Realizar ejercicios es un desestresante maravillosos porque te ayuda a tener tiempo para ti y despejar tu mente. Es un antidepresivo natural, mientras practicamos alguna modalidad del deporte, nos centramos al 100% en el ejercicio por lo que nos evadimos de nuestros problemas.

Aumenta el autoestima y el estado de ánimo: El ejercicio consigue que nos sintamos bien, al realizar cualquier actividad física se liberan endorfinas, que son las encargadas de proporcionarnos bienestar. Esto es muy sencillo siempre y cuando nos planteemos una rutina de ejercicios y nos centramos en los ejercicios dejando de lado los problemas y preocupaciones.

Combate la presencia del insomnio: Después de un buen entrenamiento siempre acabaremos más cansados que si no realizamos ningún tipo de deporte. Lo aconsejable es que la actividad física se realice a lo largo del día, y no a última hora de la tarde-noche para que el organismo no se desvele y no nos cueste mucho más conciliar el sueño.

Conocer a gente y crear vínculos: Ir a un gimnasio te abre un abanico de posibilidades para conocer a personas nuevas. Estos nuevos vínculos se convierten en una mayor motivación para ir al gimnasio y realizar ejercicio físico. El gym te ofrece muchas posibilidades a la hora de conocer a gente, como hacer amistades y grupos con los que encontrar una mayor motivación para ir a entrenar de forma individual.

Practicar ejercicio con un profesional: En el gimnasio puedes practicar ejercicio físico llevando a cabo las pautas de un profesional que te podrá ayudar a conseguir tus objetivos. Con la ayuda de un profesional cualificado a tu lado todo será más fácil, ya que te creará una tabla de ejercicios adaptados a tus necesidades, de forma que consigas tus objetivos de manera más amena y eficaz.

Mañana, la Ciudad regresa a #SemáforoRojo���� hacemos un llamado a la ciudadanía para seguir con todas las medidas sanitarias y así poder disminuir los contagios por #COVID19. Además, ✋ tomaremos ciertas medidas en las actividades económicas.#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/Y1jy6xSyR3 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) December 18, 2020

Hábitos de vida más saludables: Cuando se establece una rutina de ejercicios, la mentalidad y el organismo cambian, y se crean unos hábitos saludables que consumen una mayor cantidad de energía. Esta energía perdida debe reponerse con una buena dieta, comiendo en consecuencia al ejercicio realizado, ni mucho ni poco, ya que tu organismo necesita unas calorías mínimas para poder funcionar y poder seguir entrenando.

