Redacción/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Cero incapacidades por conjuntivitis en la Península de Yucatán y el contagio va en aumento. En la Península de Yucatán son cada vez más los casos que se presentan de conjuntivitis. Pues hasta la última semana se contó que hay siete mil casos más. Sin embargo ante estas cifras autoridades de Salud de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche mencionan que la enfermedad de los ojos esta bajo control. Y no requiere de alguna incapacidad para las personas contagiadas, ya que consideran no es una enfermedad de cuidado. Sin embargo reiteran a la ciudadanía que cuentan con el medicamento necesario para cubrir el repunte del contagio.

Acciones preventivas

23 de septiembre. En Quintana Roo se detectaron 22 mil 603 casos, Yucatán registra 18 mil 159 casos y Campeche con 6 mil 251 casos. Y aseguran que este 2017 las condiciones climáticas (más calor y lluvia) favorecieron la transmisión más rápida. Recomiendan a la ciudadanía no automedicarse, no ir a lugares públicos si tienen la enfermedad. Ante este brote inusual de la conjuntivitis , la Secretaría de Salud en Yucatán ya implementó acciones preventivas entre la población. Esto con la finalidad de erradicar el contagio en las personas, principalmente en los niños de 5 a 19 años y adultos de 25 a 44 años. De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) de la Secretaría de Salud en los tres estados ya suman 47 mil 13 casos de conjuntivitis de mayo alEn Quintana Roo se detectaronYucatán registra 18 mil 159 casos y Campeche con 6 mil 251 casos. Y aseguran que este 2017 las condiciones climáticas (más calor y lluvia) favorecieron la transmisión más rápida. Recomiendan a la ciudadanía no automedicarse, no ir a lugares públicos si tienen la enfermedad.

La conjuntivitis aumenta y hay cero incapacidades por conjuntivitis en la Península de Yucatán. Pues señalan que el tipo de conjuntivitis que más se registra es el viral y no el hemorrágico. Por lo que no se necesita de algún tratamiento con antibiótico, solo mucha higiene y cuidado para evitar el contagio. Sin embargo en Yucatán evitar el contagio se ha vuelto complicado pues no se están otorgando incapacidades. Ya que de acuerdo con el secretario de Salud del gobierno en ese estado,. A pesar de que estimaciones han revelado que la conjuntivitis ya alcanzó hasta 500 casos semanales. Por su parte madres de pequeños que se han contraído conjuntivitis han externado su preocupación. Ya que los niños se atrasan en la escuela además de que los médicos no otorgan la incapacidad para niños ni adultos. Situación que de acuerdo a estas madres de familia provoca que el contagio aumente día con día. Al grado que lo empiecen a considerar como una epidemia.