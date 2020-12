'Cerillitos' de la tercera edad están SIN TRABAJO; piden apoyo en las calles

Un grupo de personas de la tercera edad, cada uno con su cubrebocas y caretas, piden ayuda en las calles con la sana distancia luego de quedarse sin trabajo como cerillitos en los supermercados de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de empacadores voluntarios, quienes son adultos mayores y por las condiciones sanitarias del COVID-19 llevan nueve meses sin laborar en supermercados.

Tras este periodo y ante la insuficiencia de ingresos, piden ser reinstalados, ya que consideran que se cuidan más en su área de trabajo, que pidiendo dinero en la calle.

Ellos calculan que 20 mil 'cerillitos' voluntarios en la Ciudad de México perdieron su trabajo por esta situación.

Amalia Mendoza, de 65 años; Francisco Fuentes, de 72; Jorge Andrade, de 70; coincidieron en que han sobrevivido gracias a la ayuda de sus hijos y, en algunos casos, a la pensión gubernamental, sin embargo, les es insuficiente.

En la colonia Portales tenía un negocio para arreglar electrónicos, pero no tenía clientes.

“Por mi edad no me dan trabajo en algún lado. A mí siempre me ha gustado trabajar, soy muy activo, no me gusta quedarme con los brazos cruzados”, dijo.