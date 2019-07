Centros de Detención Migratorios en E.U son VIGILADOS por México

Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cónsul de México en Laredo, Texas, dio a conocer las cifras de las personas que sido deportadas a nuestro país, además de los migrantes extranjeros que fueron regresados por las autoridades de Estados Unidos, a través del Puente de “Juárez-Lincoln” a Nuevo Laredo.

Dijo además, que la dependencia que se está haciendo cargo del tema, es el Instituto Nacional de Migración, pues el Consulado, se limita a encargarse de los compatriotas que viven en Estados Unidos.

Dijo que no tiene los números exactos, pues no es la autoridad responsable de ello, “yo aquí vine hablarles de la política consular de México en los Estados Unidos, de los servicios consulares, de que estamos haciendo con los mexicanos que están viviendo en los Estados Unidos. Ahorita no tengo el número de cuantos mexicanos hay en los Centro de Detención Migratorio en los Estados Unidos”.

El personal del Consulado de México, visita todos los días los Centros Migratorios en Texas, por lo que hasta el momento se han registrado pocas quejas; la principal, es que los migrantes no tienen suficiente espacio.

Las autoridades mexicanas, llegaron a un acuerdo con las de Estados Unidos durante una reunión que tuvo lugar en Washington, capital norteamericana.

Desde entonces, el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, incrementó la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país, con el fin de disminuir el tráfico migrante que ingresaba a territorio mexicano.

Esta acción, fue aplaudida por el mismo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pues aseguró que México está haciendo mejor trabajo que los mismos funcionarios norteamericanos.