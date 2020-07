Centro Histórico de la CDMX permanecerá cerrado el fin de semana

Debido al incumplimiento de las medidas sanitarias contra el Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México cerrará el Centro Histórico el sábado y domingo para establecer un nuevo plan de apertura con los locatarios ubicados en este primer cuadro de la capital.

No respetaron medidas sanitarias en el Centro Histórico

Como es de recordar, a partir del lunes la actividades del este punto de la CDMX comenzaron a reactivarse como parte de la transición al semáforo epidemiológico de color naranja, sin embargo, la autoridad detectó que muchos establecimientos no respetaron las medidas de higiene para evitar contagios de Covid-19.

"De acuerdo con los análisis realizados por el comité de sanidad que monitorea a la Ciudad de México, se ha tomado la determinación de que este sábado y domingo permanezca cerrado el Centro Histórico para generar un nuevo esquema de apertura consensuado con los comerciantes establecidos", señaló Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.

Revelaron que negocios como La Ferreteria la libra, American Eagle y Zapaterías La Vega, fueron algunos de los establecimientos que no respetaron el horario de cierre; mientras que la tienda Nike no se respetó la sana distancia en fila y sobrepasaron aforo; y en Artículos deportivos Jr y de Cielito Querido Café, el personal no utilizó caretas, entre otros comercios.

Habrá nuevas normar para la reactivación de actividades

Por ello, el gobierno de la CDMX decidió complementar las medidas anunciadas con nuevas disposiciones que estarán contenidas en un decreto que se publicará el día de hoy con el propósito de proteger la salud de los trabajadores y compradores.

Anunciaron que también se llevará a cabo una revisión de inspección de los negocios y quienes no cumplan con las disposiciones serán suspendidos en su operación por 15 días.

#EnVivo ▶️ #Videoconferencia de prensa. Seguimos en #SemáforoNaranja, que está más cerca del rojo que del verde. La única forma de protegernos es siguiendo las reglas. Cubrebocas, sana distancia e higiene de manos. #ProtégeteYProtegeALosDemás https://t.co/c9RX7V0EUy — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 3, 2020

"Esto no es un castigo, sino un alto para que no se ponga en riesgo ni a los pobladores ni a los trabajadores”, expresó la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, durante una video conferencia este viernes.