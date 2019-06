Celebra AMLO presidente que elecciones en 7 estados de México hayan sido en paz

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó en la conferencia mañanera en el Palacio Nacional que no hubo injerencia del gobierno federal en el proceso electoral y se garantizó el voto libre de los mexicanos en los estados donde hubo comicios.

“No hubo injerencia del gobierno federal, esto es inédito, ninguna dependencia del gobierno federal participó antes o después. Es inédito, se garantizó el voto libre de los ciudadanos”, afirmó López Obrador quien cumplió 6 meses en el gobierno el 1 de junio.

AMLO presidente expresó que no se registraron hechos violentos salvo en un municipio en Puebla, por lo que felicitó a la ciudadanía por su participación en paz en estas elecciones.

También, el presidente de México señaló que se dio la instrucción de que el gobierno federal no debe intervenir en los comicios, que no se rellenen urnas, que no existan acarreos, con la cuarta transformación se acabó el fraude electoral.

“La Cuarta Transformación significa establecer una auténtica democracia. Que no haya compra de votos, acarreos, que no se repartan despensas y no se utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, todo eso que pasaba antes”, dijo AMLO.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que las autoridades electorales deben de hacer su trabajo y que no felicitara a candidatos ganadores hasta que pase tiempo para no intervenir.

Del mismo modo, López Obrador se negó a opinar si el “efecto AMLO” fue un factor para que los candidatos de Morena de Baja California y Puebla resultaron los ganadores en estas elecciones.

Expresó que una vez que ya pasaron los comicios regresará a visitar a los 7 estados de México donde hubo elecciones entre ellos Quintana Roo.

Ariel Velázquez Contreras