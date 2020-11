Celebra AMLO destitución de Capella en Quintana Roo

La salida de los mandos policiacos en Quintana Roo tras la represión a balazos fue celebrada por AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la salida de Alberto Capella de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y de Eduardo Santamaría de la Policía Municipal de Cancún, derivada de la represión a quienes protestaban contra los feminicidios.

“Me gustó la decisión de Carlos Joaquín, de la destitución del jefe de la Seguridad Pública (Capella) y la destitución de la policía de Cancún (Santamaría).

El presidente reconoció la decisión de separar a los mandos policiacos de Quintana Roo tras la represión a grupos feministas en Cancún del lunes pasado

“Celebro que haya actuado de esa manera el gobernador, que no haya habido tolerancia, encubrimiento y complicidad, que haya deslindado responsabilidades y que se investigue”, expresó al final de su conferencia mañanera.

El mandatario expresó además la confianza en que las autoridades ministeriales resuelvan

el feminicidio de Alexis, cuyo crimen ocurrido el fin de semana pasado, provocó la movilización de grupos feministas que fue repelida a balazos por los policías municipales de Cancún.

López Obrador enfatizó que por ninguna razón deben reprimirse las manifestaciones que se realizan de manera pacífica, y conminó a las autoridades a garantizar la seguridad y el derechos a la libertad de manifestación.

A balazos, los policías municipales de Cancún repelieron la manifestación de grupos feministas, dejando 9 personas heridas

“La única cosa es que no haya violencia, se puede protestar con el método de la no violencia, es muy eficaz, la vía pacífica da resultados, eso es lo que utilizó Gandhi, Luther King y Mandela, todos los grandes dirigentes sociales, los gigantes de la lucha social, la no violencia”, resaltó López Obrador.

Agregó que más que fuerza bruta, se debe tener la razón con argumentos y luchar por los ideales y principios, pero no de manera violenta.

El presidente recomendó incluso la lectura de un libro sobre la no violencia y sus resultados.

“Ahí no pueden hacer nada los autoritarios, no se les da posibilidad de que repriman, se tienen que quedar con sus ansias represoras”, afirmó.

