Cayó la vacunación por pandemia, mitos e ignorancia

A pesar de que el nivel de vacunación en niños en México fue reportado en uno de sus niveles más bajos en 15 años, en el que sólo el 27.5 por ciento de niñas y niños de un año de edad contaba con el esquema completo de inmunización ordinaria en el país durante el 2021, disminuirá 54 por ciento el presupuesto del próximo año para la compra de vacunas.

Aun cuando ese nivel de inmunización significa un incremento del 48.6 por ciento respecto al 2018, cuando la cobertura era del 18.5 por ciento, el nivel se mantiene 64.9 por ciento por debajo, precipitado por la pandemia de Covid-19, si se compara con la que se registraba hace 16 años, en el 2006, cuando alcanzó niveles de 78.4 por ciento.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, en nuestro país la cobertura con esquema de vacunación completo en niñas y niños de un año fue de sólo 27.5 por ciento y de 31.1 por ciento en niñas y niños de dos años.

Una “tormenta perfecta” causó la baja cobertura de vacunación

Pandemia de covid-19 complicó la vacunación por el confinamiento.

Luego de que México en el 2006 fuera punta de lanza en la cobertura de vacunación en niños y niñas, actualmente el número de menores con su esquema completo de vacunación es bajo. Esta baja cobertura fue provocada porque en los últimos años hubo desabasto de biológicos y la pandemia de covid-19 complicó la vacunación por el confinamiento.

"Podemos decir que tuvimos una tormenta perfecta, entonces pues la gente no acudió, hemos tenido algunos años de desabasto de biológicos de repente no hay, de repente tenemos y además de ideas erróneas a la vacunación, entonces juntando todo esto, pues hizo que no se aplicaran el número de vacunas necesarias”, detalló el doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología.

La encuesta Ensanut 2021 reveló que la poca cobertura de vacunación fue menor en el sur de la República que en el norte.

La Organización Panamericana de la Salud alertó que 14% de niñas y niños en edad de iniciar su esquema básico de vacunación contra difteria, tos ferina y tétanos, en México, no ha recibido una sola dosis.

Por qué debería vacunar a su hijo

Las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas.

Las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas que antes causaban muerte o daño a muchos bebés, niños y adultos. Sin las vacunas, su hijo está en riesgo de enfermarse gravemente o incluso morir por enfermedades como el sarampión y la tosferina.

