Castigarán con 10 años de cárcel a quien dañe monumentos

Autoridades del Gobierno de Querétaro podrían aplicar hasta 10 años de cárcel a ciudadanos que atenten contra monumentos históricos de la ciudad, según lo establece la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Según el capítulo IV, artículo 52 de dicha ley refiere: “Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.”

Lo anterior se dio a conocer, que el pasado lunes 28 de septiembre manifestantes pintaron consignas en ocho pilastras del Acueducto de Querétaro. Para expertos en el tema, el daño se entiende como “invaluable”, dada la relación y simbolismo que adquiere para la sociedad.

Autoridades pretenden evitar más daños a monumentos históricos

Darán cárcel en Querétaro a quien dañe monumentos

En diversas marchas y protestas realizadas, tanto a nivel nacional como estatal, han resultado afectados sitios que incluso, son patrimonio de la humanidad, por lo que las autoridades han decidido protegerlos.

De acuerdo con el arquitecto Emiliano Duering Cufré, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se preserva la arquitectura o los monumentos porque son emblema de un evento histórico de la ciudad.

Destaca que es un punto en donde se asocia la identidad local con un edificio, además de la calidad estética que tienen, “Si bien el Acueducto ya no cumple la misión para la que fue construido, tiene una función más abstracta, simbólica”..

Este valor simbólico, dice, es ambivalente, pues se resguarda por la ley, pero también lo expone a daños en manifestaciones de protestas contra el Estado; el mismo que salvaguarda edificios emblemáticos.

“Mi opinión personal, se tendría que marcar la falta pero no tendría que haber una persecución. No habría que ir detrás de quienes hicieron esto. Hay que marcar el delito, penalizarlo, pero no necesariamente iniciar una persecución contra quien hizo esto”, puntualizó.