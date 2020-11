Casos de lepra aumentan en silencio en todo México

Mientras el coronavirus sigue cobrando vidas la lepra aumenta en número de casos

Este año 2020 en el rubro de la salud a México y al mundo no le ha ido nada bien tras el brote del coronavirus que se catalogó como una pandemia, la cual ha arrebatado muchas vidas, sin embargo en México está al acecho la lepra, la cual pareciera estar en aumento pero en silencio.

La Secretaría de Salud (Ssa) ha detectado en tan solo lo que va del 2020, un total de 74 casos de lepra en el país; la ‘ventaja’ de esta enfermedad por decirlo de algún modo, es que esta puede ser curable de detectarse tiempo y brindarle la atención debida, teniendo en cuenta que su sanación lleva un proceso prolongado.

Sinaloa es la entidad que mayor número de casos de lepra registra en México

La directora nacional de microbacteriosis de la Secretaría de Salud, Fátima Luna señaló que la lepra es una enfermedad que todavía está presente en México, la cual ya es considerada una enfermedad crónica.

“En 2019 se presentaron 182 casos y en 2020 llevamos 74 y se considera una enfermedad crónica”.

Cómo se transmite la lepra

La lepra es una enfermedad que puede llegar a transmitirse por medio de gotitas que sean expulsan por la boca o la nariz, las cuales son causadas por el bacilo mycobacterium leprae, el cual afecta de forma principal la piel y los nervios periféricos. La experta de Salud, añadió como dato relevante que tiene como periodo de incubación entre cinco y 20 años.

Se indicó que la lepra se presenta como una o varias lesiones en la piel que no tienen sensibilidad al tacto o al dolor, y pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo. Es una enfermedad crónica causada por el bacilo antes mencionado.

La lepra y sus números a nivel mundial

La lepra a nivel mundial según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de un millón de casos y tan solo en el año 2019 se registraron un total de 202 mil 185 en 110 naciones, en tanto México de se ubicó en en el lugar décimo primero en número de casos.

Zonas endémicas de lepra en México

Colima

Sinaloa

Nayarit

Guerrero

Michoacán

Tamaulipas

Quintana Roo

Fátima Luna señaló que la tasa nacional es de menos de una persona, lo que no significa que no se puedan dar casos, es por ello necesario que el personal médico sepa diagnosticar la lepra, y mantenerse alerta en brote de dicha enfermedad, en las distintas regiones del país.

Afortunadamente la transmisión de la lepra no es tan fácil, debido a que se requiere tener factores genéticos, inmunológicos y nutricionales para desarrollar lepra, no es hereditaria y de baja contagiosidad, no se contagia por contacto ocasional como tocar a una persona enferma y no se cae la piel a pedazos ni partes del cuerpo como muchos se han imaginado.

Por tal motivo la experta en salud pide a la población que no discrimine a quienes padecen esta enfermedad. Para más información del tema síguenos en La Verdad Noticias.