Casos de coronavirus en CDMX serán rastreados con mensajes de texto

coronavirus cdmx

Para poder detectar de forma masiva los posibles casos de coronavirus COVID-19 en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno del Estado habilitó un sistema de mensajeria para lograrlo.

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en una conferencia de prensa, presentó el sistema que consiste en enviar la palabra COVID-19 en un mensaje de texto 51515 y contesta un cuestionario sin costo.

"Se llama COVID-19 y se puede mandar mensaje sin costo al 51515, después se recibirá de respuesta un cuestionario", dijo.

Para ampliar la información y atención en caso de algún síntoma relacionado con #COVIDー19 pusimos a disposición de los habitantes de la Ciudad un sistema de mensajes SMS que atienden médicos en Locatel y está en comunicación con Secretaría de Salud. Envía covid19 al 51515 pic.twitter.com/sEMNQcPXR7 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 17, 2020

Eduardo Clark, director general del Centro de Inteligencia de la ADIP, explicó que los capitalinos que presentan algún síntoma de gripe podrán enviar el mensaje y deberán contestar cadad una de las preguntas.

Al terminar de contestar el cuestionario, se le indicará el nivel de riesgo en el que se encuentra, y de ser necesario, recibirá una en menos de 30 minutos una llamada de Locatel para atenderlo.

¿De qué trata el cuestionario de la CDMX?

Luego de que la persona envíe su mensaje, esta recibirá cuatro más con indicaciones y los términos de privacidad. Posteriormente comenzará a recibir preguntas automatizadas, las cuales deberá de responder sólo sí o no.

Algunas de las preguntas son: cuántos años tienes, cuál es tu sexo, cuál es tu código postal, has vijado a algún país de alto riesgo de contagios (hay una lista), has estado con una persona contagiada, tienes fiebre mayor a 38 grados, tienes dolor de cabeza, tienes tos, tienes dolor de garganta, tienes dificultad para respirar, tienes condiciones que compliquen un posible contagio (diabetes, hipertensión, obesidad, etc) y nombre completo.

#EnVivo ���� #ConferenciaDePrensa. Presentamos el servicio de mensajes SMS para brindar información y atención sobre el nuevo Coronavirus. Envía por mensaje de texto la palabra Covid19 al 51515 y sigue las indicaciones. https://t.co/AjWFHmEYQI — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 17, 2020

El sistema, de acuerdo con las autoridades, tiene la capacidad de recibir 20 millones de mensajes, de 20 centavos cada uno y su realización tuvo un costo de 3 millones de pesos.

