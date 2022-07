Caso de Yolanda Martínez está estancado por vacaciones del fiscal

De acuerdo con el papá de Yolanda Martínez, la joven que fue hallada muerta el 8 de mayo en un predio un predio ubicado en la colonia Los Huertos, en Juárez, Nuevo León, señaló que no hay avances en las investigaciones del caso pues el fiscal está de vacaciones.

“Nos atendió la auxiliar, la licenciada Rebeca, y a solicitar que fuera atendido por el fiscal que está atendiendo el caso, dijo no encontrarse porque está de vacaciones”.

A través de la cuenta de Instagram de la joven fallecida, el señor Gerardo Martínez se ha encargado de informar todo lo que le notifican las autoridades y recalcó que no habido avances y que incluso, buscan darle carpetazo al caso.

La Fiscalía de Nuevo León maneja la teoría de que Yolanda se suicidó, pues junto a su cuerpo encontraron frascos que parecían ser veneno y una presunta nota suicida dirigida a su hijo, información revelada a La Verdad Noticias.

Caso de Yolanda Martínez no tiene avances

El fiscal del caso no tiene ningún avance del caso

En el mismo video, el padre de la joven señaló que el segundo fiscal que lo atendió, desconocía totalmente el caso y no pudo darle ningún detalle que realmente aportara a la investigación.

“Se empezó a apoyar con el fiscal en turno, que no se me presentó y sólo empezó a opinar sin tener conocimiento del caso, querer hacerme largas y prolongar más el tiempo”.

También dijo desconocer cuál fue el servicio que brindó el médico forense de Guatemala, José Mario Nájera, quien según, apoyó en la autopsia externa al cuerpo de la fallecida.

“Todo me parece raro, sobre todo al querer omitir al forense de Guatemala, y que raro que no aparezca en la carpeta y testigos al momento cuando se hizo el servicio, porque sí estuvo apoyando”.

Señaló además que la Fiscalía de Nuevo León no tiene los resultados de la autopsia de Yolanda Martínez, ni de la patología y tampoco grafología del celular de la joven, el cual no ha podido ser analizado porque las autoridades no tienen la contraseña; no la han podido descubrir.

¿Dónde encontraron a Yolanda?

Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición

El domingo 8 de mayo mientras su padre, Gerardo Martínez, estaba hospitalizado, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encontraron el cuerpo sin vida de Yolanda Martínez en un terreno baldío que se ubica en el municipio de Juárez, Nuevo León.

