Caso Paulette: ¿Quién es Lilly Téllez y qué tiene que ver con la muerte de la niña?

En su etapa como periodista, Lilly Téllez quien acaba de integrarse la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) tras dejar a Morena, entrevistó a la madre de Paulette Gebara, Lizeth Farah en la cama donde dormía la niña, en donde días más tarde encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña.

El caso Paulette no es olvidado por los mexicanos pese a que han pasado 10 años de aquel 21 de marzo, día en el que la pequeña de sólo 4 años de edad desapareció y se montó un operativo para dar con el paradero de la menor.

Al departamento en donde vivía la pequeña entraron peritos, investigadores, reporteros y hasta sus padres Mauricio Gebara y Lizeth Farah para encontrar pistas pero nadie vio el cadáver que supuestamente, todo el tiempo estuvo ‘atorado’ en la cama de la menor.

Entrevista de Lilly Téllez a Lizeth Farah

Entrevista de Lilly Téllez a Lizeth Farah

Para muchas personas, la madre de Paulette es la persona que desapareció a su hija, pues durante toda la investigación se le vio muy tranquila y la entrevista que Lilly Téllez hizo a Lizeth, fue una de las más extensas y controversiales.

Téllez logró que Farah explicara cómo había sido la vida de la niña de cuatro años y hasta cómo era la relación que tenía con su hija.

Lizeth contó que la noche antes de la desaparición de Paulette, la acostó en su cama alrededor de las 9:10 de la noche, detalla que le dio un beso, le dio su bendición y la arropó en su cama; posteriormente salió de la recámara de la niña y apagó la luz.

“En la mañana llega la nana que me asiste, porque la niña no se puede vestir sola y me dijo: ‘señora, la niña no está’. ¿Cómo que no está? Vela a buscar, seguro se salió atrás del papá o de Tata”, quien era la otra mujer que ayudaba a la familia.

Lilly Téllez siguió con la entrevista y le preguntó que qué hizo cuando no encontró a Paulette, la mujer explicó que dieron aviso a la policía.

“En media hora estaban aquí. Paulette es una niña linda, no llora, no es berrinchuda, es lo más dulce que hay”.

Durante la entrevista que se llevó a cabo seis días después de la desaparición, la entonces reportera insistió y cuestionó sobre la imposibilidad de que la niña haya salido sin que las cámaras de seguridad captaran alguna imagen o de sus posibles captores.

“Ya no tenía ideas” respondía Lizeth.

Lizeth Farah aseguró durante la entrevista que no lloraba porque lo haría cuando su hija apareciera: “Es increíble, ¿cómo crees que la hayan sacado de aquí? preguntó la ahora funcionaria pública panista.

“Es una niña que no camina muy fácil, Yo creo que fue en la madrugada, tengo perros dentro de la casa” dijo la madre.

Antes de terminar la entrevista, Farah se dirigió a las cámaras y pidió que quienes tuvieran a su hija, la regresaran pues debido a su discapacidad necesitaba de ellos, “es un ángel que vino al mundo a enseñarnos muchas cosas”.

Te podría interesar:¿Arriesgado? Netflix destapó LA VERDAD sobre el caso Paulette

A 10 años de la muerte de Paulette Gebara Farah, la entrevista que realizó Lilly Téllez sigue teniendo relevancia ante los mexicanos, pues luego de que una psicóloga determinara que Lizeth tenía un “trastorno de personalidad”, fue señalada como la única culpable por la sociedad mexicana.