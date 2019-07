Caso Collado: ENGAÑÓ y uso datos de personas para registrar sus empresas

El caso del polémico abogado Juan Collado, captó la atención de todo el país; esta vez, se destapó que usó la identidad de albañiles y enfermeras para ser sus prestanombres sin ni siquiera consultarles.

José David Aguilar, de 74 años de edad y Juana Guadalupe, aseguran no tener conocimiento de que estaban siendo parte de la Administración Cimatario.

Ellos, figuraban como socio y directiva, respectivamente, de la Administradora Cimatario, S.A de C.V, empresa que es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR): los involucrados, afirman no tener conocimiento de que formaban parte de la compañía-

La enfermera, Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez, aparece como Comisaria de Vigilancia de la empresa investigada por las autoridades por presunto lavado de dinero; durante una entrevista con EL UNIVERSAL, dijo: “No tengo nada que ver con esas empresas, soy enfermera”.

Continúo; “El dueño de la inmobiliaria habló con los albañiles de la obra y les ofreció unos pesos a cambio de que le firmaran unos documentos. Ellos, con necesidad, aceptaron.” indicó Ventura Gutierrez, “Cuántas personas más no habrán caído en su engaños”.

Por otra parte, Aguilar Vega de 74 años edad, está registrado como socio fundador de Cimatario; en su defensa, el hombre indicó que su propia hermana, quien es esposa de Bustamante, dueño de la inmobiliaria, le dio a firmar unos documentos que supuestamente, eran para testificar sobre la compra-venta de una propiedad, misma que no sabe cual fue.

“Supe que algo no estaba bien, pues hace un año la Fiscalía del Estado me requirió para declarar. Yo no soy dueño de nada” indicó el hombre que se mantiene de una pensión de 2 mil 800 pesos y dinero que sus hijos le envían desde Estados Unidos.

Además, se presume que familiares, amigos y empleados de las obras de construcción de que trabajaban en las inmobiliarias y constructoras que también están relacionadas a la investigación que imparte la FGR, son empresas vinculadas a Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., fueron usados como prestanombres.

Te podría interesar: ¡Uno más! Vinculan a Juan Collado con Oceanografía y venta de equipo de futbol

Las personas que aceptaron firmar documentos con relación a las inmobiliarias, pero fueron usados para fines distintos a los establecidos, esto lo investigó El Gran Diario de México y confirmó que las personas fueron engañadas para obtener sus firmas.