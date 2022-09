Caso Ayotzinapa: Murillo Karam obtiene la suspensión definitiva contra vinculación

Una juez de distrito le concedió la suspensión definitiva al exprocurador, Jesús Murillo Karam contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la administración de justicia, y desaparición forzada de personas relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dicha medida cautelar es para el efecto de que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia suspenda el procedimiento contra el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo.

La FGR aún puede impugnar el fallo

Cabe aclarar que la Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar el fallo, por lo que corresponderá a un tribunal colegiado determinar si lo confirma, lo modifica o lo revoca.

De igual manera, la juez notificó la resolución con la que se declaró incompetente para seguir conociendo de este asunto, por lo que ordenó turnar el expediente al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, toda vez que ese órgano jurisdiccional conoció, en primera instancia, el amparo que interpuso Murillo Karam contra la “detención ilegal”, la cual proviene de la misma causa penal.

Explicó que el hecho de que el juez haya resuelto tener por no presentada la demanda de garantías, debido a que Murillo Karam no la ratificó por así convenir a sus intereses, no es impedimento para que ese juzgado conozca del asunto, pues “para que un órgano jurisdiccional conozca de asuntos relacionados por derivar del mismo expediente, resulta irrelevante que se haya realizado algún análisis del fondo del asunto o no”.

