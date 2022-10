Carretera La Pera-Cuautla mejorará la conectividad y cuidará el ecosistema: SCT

Jorge Nuño Lara, encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que esta autopista permitirá reducir en poco más de 30 minutos el traslado entre la Ciudad de México, Tepoztlán y Cuautla, mejorando la conectividad en la región.

Asimismo, hizo hincapié en que la modernización de esta obra contempla la construcción de pasos de fauna para promover la conservación y desarrollo del ecosistema en las zonas protegidas, una rampa de emergencia para la contención de vehículos que sufren pérdida de frenos, aportando mayor seguridad a los usuarios que transiten por esta autopista.

Mencionó que el monto total de inversión para culminar la obra asciende a los cuatro mil 396 millones de pesos, la cual fue financiada a través del Fondo Nacional de Infraestructura, quien es el concesionario.

El funcionario destacó que con esta obra se generaron más de 10 mil empleos directos —que produjeron 30 millones de horas de trabajo— y más de 40 mil indirectos.

Los trabajos consistieron en la ampliación de dos a cuatro carriles a lo largo de 27.2 km, además de la construcción de siete kilómetros de calles laterales, tres entronques a desnivel y tres casetas de peaje, esto ayudará a que el trayecto de la Ciudad de México a Tepoztlán y Cuautla sea más corto..

Dicha autopista será operada por Capufe y brindará servicio a un tránsito diario promedio anual a 13 mil 300 vehículos.

Durante el evento, Agustina Ramírez Castañeda, una adulta mayor de Tepoztlan, buscó la manera de llegar lo más cercano al templete y entregar su petición directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo logró.

Al término de la inauguración, el primer mandatario escuchó la solicitud de esta comunera e instruyó a Nuño Lara agendar una cita para resolver la indemnización por las tierras utilizadas para la autopista.

Ramírez Castañeda dijo a La Verdad que la indemnización no se repartirá entre los pobladores de Tepoztlán, sino que buscan que ese recurso sea canalizado para la construcción de un hospital.

“Nosotros no queremos que nos paguen a nosotros, porque no somos corruptos, entonces si don Andrés Manuel quiere que se corrija la corrupción que haga caso y para que se haga una mega obra aquí en Tepoztlán, un mercado digno o un hospital bien equipado, no queremos nada en particular, sino para todo el pueblo de Tepoztlán”.

Recordar que las obras de la autopista 160 directo La Pera-Cuautla iniciaron en 2012, pero fueron suspendidas en 2015 debido a que los comuneros interpusieron un amparo.

Fue en 2018 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los inconformes carecían de interés jurídico, se retomaron los trabajos de modernización obra y en febrero de 2021 Presidencia de la República instruyó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes concluirla este año.

