Carne en año nuevo: advierten riesgo por excesivo consumo

El consumo de carne roja se incrementa tras las fiestas decembrinas en México, principalmente en la de fin de año, pues la carne es el platillo principal para compartir en familia y amigos. Sin embargo, expertos han señalado que esto prodía generar impactos en la salud.

Para poner un ejemplo, señaló, la carne asada es el platillo más popular en Nuevo León, para esta celebración en la cultura regiomontana, por lo que expertos en alimentación saludable urgen a la comunidad a tener precaución.

Entrevistado por ABC Noticias, el nutriólogo Roberto Torres, quien se especializa en atender pacientes con problemas cardíacos, dijo que comer carne roja en exceso puede originar graves daños a la salud.

"No lo quiero llamar normal, porque no lo es, pero es común que en nuestra sociedad (regiomontana) y en esta época del año haya un sobre consumo de ciertas sustancias. Lo que genera este sobre consumo, por ejemplo, temas sociales, que las personas se juntan más, se frecuentan más y no podemos negar que los humanos tenemos una relación con los alimentos y compartir esos alimentos con las demás personas”, dijo Torres.

Carnes asadas traen consigo riesgos a la salud

Carnes asadas traen consigo riesgos a la salud.

Explicó que las carnes asadas traen consigo otros productos al menú que incrementan los riesgos a la salud, como los refrescos y las cervezas, y que es en este tipo de celebraciones cuando el consumo de todos estos alimentos tiene a ser mayores en tan solo una noche.

Afirmó que, según los organismos de salud, en México y Nuevo León, las principales enfermedades son las del corazón, lo cual es uno de los factores de riesgo más importantes que existen son el sobrepeso y obesidad.

Aproximadamente el 80 por ciento de los problemas del corazón, son por causa del sobrepeso y obesidad. La causa número uno es la sobrealimentación”, explicó Roberto Torres.

Por ello, el especialista recomendó a los regiomontanos no exceder el consumo de carne asada durante estas celebraciones, sobre todo en caso de tener alguna enfermedad crónica como diabetes o sobrepeso.

Te puede interesar: Salud, dinero y amor: los deseos en Yucatán para el 2023

¿Qué tipo de carne es la más saludable?

La carne blanca tiene menos grasa.

La carne de conejo encabeza la lista con 33 gramos de proteínas por cada 100 aproximadamente, seguida del pavo, 29, pollo, 27, cerdo, 27, y ternera, 24. Así que punto para la carne de conejo.

La carne blanca tiene menos grasa, y por ello es una carne más digestiva. También aporta proteínas de mayor valor biológico. En cualquier caso, ambas tienen su lugar en una dieta equilibrada, ya que aportan beneficios para el organismo siempre que se consuman de forma adecuada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram