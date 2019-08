Carlos Slim aseguró que México está creciendo y que hay confianza para invertir

El empresario mexicano, Carlos Slim Helú, aseguró que la economía de México está creciendo “bien y pronto” y de ese modo, desestimó que el crecimiento sea del cero por ciento, tal y como fue reportado hace algunos días por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y dijo que hay mucha confianza para invertir.

Durante el marco del anuncio de acuerdos alcanzados con empresas energéticas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Palacio Nacional, indicó que está de acuerdo y está convencido “que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento”.

Afirmó también que pese a los pronósticos negativos de las calificadores y analistas especializados, Slim, dijo que coincide con los propósitos de crecimiento que estima el Gobierno.

“En los objetivos que tiene este gobierno, creo que todos hemos estado 100 por ciento de acuerdo: combatir la corrupción, la impunidad, crecer al cuatro por ciento, bajar el gasto corriente, etc. Creo que hay una unanimidad, hay un gran acuerdo” añadió que han pasado la primera etapa, “estamos una primera etapa y lo que nos está faltando ya lo anunció el presidente, ya lo comentó ahorita de manera sutil, muy rápida, lo que falta es hacer la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo”.

Incluso, dijo que si hay confianza por parte de los inversionista, para invertir desde “el punto de vista del sector privado” porque mucho interés de por medio, pero sobre todo, mucha confianza.