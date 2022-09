Carlos Slim Propone reformar el sistema educativo de México

Una vez más el magnate mexicano,Carlos Slim Helú hizo hincapié en reformar el sistema educativo del país, pues aseguró que a lo largo del tiempo se han mostrado deficiencias, por lo que habló de la necesidad de realizar un cambio significativo que contempla la eliminación de tesis como un requisito para la titulación de los jóvenes.

"La educación desgraciadamente tiene orígenes muy antiguos. Tiene muchas deficiencias; hay que cambiar radicalmente, ya se presentan casos a estudiar, investigar, discutir, son cambios positivos pero deberían ser más rápidos y de fondo", dijo.

En el marco de la vigésima edición de México Siglo XXI, Slim, aseguró que a pesar de que la pandemia originada por el Coronavirus, ayudó a impulsar los procesos de conectividad, la posibilidad para millones de personas para tener educación esencial por esta vía sigue estando muy atrás.

"Hay ese conflicto que no es claro, la UNAM tiene 350 mil estudiantes, es muy difícil que pueda recibir a millones, pero se debería de hacer pronto; tener ya y creo que con la pandemia lo tuvieron, las clases en línea. Permitir que los alumnos que no tiene cabida en la UNAM pueda estudiar en línea y que los examine y, ya con conocimientos a muchos de ellos que no tuvieron la posibilidad, se les dé entrada", expuso.

Sobre eliminar las tesis, explicó que debería ser eliminado este proceso, ya que argumentó que los jóvenes deberían incorporarse al sector laboral lo antes posible luego de terminar con sus estudios, en ese sentido puso como ejemplo el sistema que se maneja en el país vecino, por otro lado, dijo que las becas deberían ir más allá para garantizar el desarrollo de los mexicanos.

"No sólo basta que sea gratuita. El transporte es caro o no comen bien, llegan sin comer. Lo mejor que se puede hacer es que no solo tenga gratis el estudio sino que hayan otros medios ahora que lo sea una carga para las familias que no tienen capacidad de apoyarlo", finalizó.

En su ponencia, el empresario también habló sobre otras estrategias que debería adoptar México, como laborar al menos tres veces a la semana, mientras que también explicó que el país ha tenido varias oportunidades para ser potencia mundial, entre otros temas, que se han presentado en La Verdad Noticias.

