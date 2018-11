Carlos Salinas de Gortari destacó que el país corre riesgo de desaparecer

Luego de que se hiciera oficial la orden de finalización de pensiones para ex presidentes, misma que se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, Carlos Salinas de Gortari se hizo presente en una ponencia titulada “Realismo e Idealismo Maquiavelo”, para comentar adicionalmente que el país puede desaparecer próximamente; Dicho evento se llevó a cabo en el Instituto Mexicano para la Justicia.

El ex mandatario Salinas no tocó tanto el tema de la desaparición de la pensión de los ex presidentes, pero si se tomo su tiempo para destacar que después de la finalización de actual gobierno, uno debe estar preparado para los cambios drásticos, de cual, en este caso destaca el riesgo de renacer o desaparecer.

“Estamos en un momento maquiavélico porque la República está ante un gran riesgo, el de renacer o el de desaparecer”. Comentó Salinas.

Agregó: “El riesgo es alto para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia su forma de proceder, porque las Repúblicas también perecen”.

¿A qué se refiere Salinas? ¿A caso le asusta que le quiten la pensión? O simplemente quiere anunciar el posible futuro del país del cual dicho personaje fue encargado de dirigirlo en el sexenio entre1988 a 1994.